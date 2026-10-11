Moto3 | Quiles chiude i conti a Mandalika: "Essere campione del mondo suona enorme, ma è solo l'inizio"

Maximo Quiles ha conquistato questa domenica il suo primo titolo mondiale, dopo un 2026 in cui ha letteralmente dominato in Moto3. Il protetto dei fratelli Marquez aveva già avuto la sua prima occasione di diventare campione una settimana fa, all'inizio della tournée asiatica in Giappone, ma anche se non ci è riuscito, ha lasciato le sue possibilità molto concrete per l'appuntamento di questo weekend, il Gran Premio d'Indonesia. E non ha sprecato la sua occasione.

Il murciano doveva vincere la gara di Mandalika, oppure arrivare secondo e che David Almansa non vincesse, o in ogni caso che il connazionale non gli recuperasse due punti. Questo, potendo cedere diverse lunghezze al terzo e al quarto classificato della generale, Alvaro Carpe e Brian Uriarte, rispettivamente.

Quiles partiva sesto sulla griglia di partenza, ma ha impostato una gara all'attacco, e ancora una volta la sua strategia gli è riuscita alla perfezione.Il #28 ha fatto una partenza prodigiosa e si è portato terzo alla prima curva, era secondo al primo passaggio sul traguardo, e al secondo giro è già passato al comando evitando il caos. Da lì in poi, Quiles ha scelto di spingere con un ritmo mostruoso, che presto gli ha dato un vantaggio di oltre due secondi sui suoi inseguitori.

Il diamante di Jorge "Aspar" Martinez è arrivato ad avere tre secondi di margine, ma un paio di errori, dovuti al nervosismo della situazione, lo hanno riportato con i piedi per terra. In ogni caso, ha controllato la situazione con un secondo e mezzo di margine, e poco a poco si è dedicato a distanziare di nuovo Almansa per conquistare la decima vittoria della stagione, la più speciale nei suoi 18 anni di vita, che gli ha dato il titolo mondiale.

Quiles ha chiuso la corsa al titolo con 5 Gran Premi d'nticipo, qualcosa che non era mai stato ottenuto nella storia della categoria minore (anche se ha vinto nel 17° Gran Premio, per esempio David Alonso ha trionfato nel 16° GP, ma di una stagione di 20). In tutta la storia del Motomondiale, soltanto quattro piloti erano stati campioni con cinque gare di anticipo: Giacomo Agostini, Mike Hailwood, Valentino Rossi e il suo mentore, Marc Marquez.

Dopo una celebrazione da gladiatore, in riferimento al suo nome, in cui è stato accompagnato dai suoi genitori, da sua sorella e dai suoi grandi sostenitori, i fratelli Marquez, Quiles si è mostrato più che felice nelle sue prime dichiarazioni da campione del mondo.

"Dire che sono campione del mondo suona enorme. È pazzesco. Ora si può dire, il grande obiettivo: sono campione del mondo. Sono senza parole, e super grato a tutte le persone che mi hanno aiutato lungo il cammino", ha esordito.

"Negli ultimi giri pensavo a tutta la stagione, e soprattutto alla mia famiglia, ai miei gatti... È stato unico quell'ultimo giro. Me lo sono goduto come mai prima, è stato il mio miglior ultimo giro. Questo è solo l'inizio, continuerò a lottare per altri sogni, e a continuare a dare il massimo e a non arrendermi mai. Quello di oggi non lo dimenticherò mai. Spero che sia così, come dice mia madre, e che arrivino molti altri titoli. Io darò tutto, come un gladiatore, e che ne conquisti molti altri".

Sulla celebrazione da gladiatore, ha commentato: "Avevo sempre voluto festeggiarlo come Massimo Decimo Meridio (il personaggio de 'Il Gladiatore', il film di Ridley Scott), e così è stato. Sono super emozionato, mi è piaciuto tantissimo. Ora arriverà la celebrazione ancora più grande. Il destino ha voluto che fosse anche la decima vittoria".

"Se dovessi indicare una sola persona a cui dedicare questo titolo, sarebbe strano. A tutte le persone, soprattutto alla mia famiglia, ai miei genitori, a mia sorella, a mia nonna, che è scomparsa questa stagione... Credo che le sarebbe piaciuto tantissimo vedermi campione, ma ovunque sia sono sicuro che l'ha visto. E penso anche a tutti i miei compagni, a Pau Alsina, Hugo Millan, Luis Salom... Li porto sempre nella mia memoria, e va anche a loro. E alla mia squadra, a tutta la mia gente, che mi hanno fatto sentire come mai prima. È grazie a loro".

"Ora sì che credo di essere campione del mondo, vedendo Vicente (Vila, responsabile stampa di Aspar) con la maglietta, il casco, lo scudo da gladiatore... E' incredibile", ha concluso il neo campione del mondo.