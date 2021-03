Moto3, Qatar, Libere 3: Garcia al top, ma la Q2 non cambia

Come era ampiamente preventivabile, la temperatura infernale trovata sotto al sole del Qatar ha impedito ai piloti della Moto3 di migliorare i propri riferimenti nella terza sessione di prove libere della gara inaugurale della stagione, lasciando invariato il quadro dei 14 piloti qualificati direttamente alla Q2.

Non si può dire però che non ci sia stato chi almeno ci ha provato. E' questo il caso di Tatsuki Suzuki e del rookie Izan Guevara, che hanno chiuso terzo e quarto: il pilota della SIC58 Squadra Corse ha addirittura abbassato la sua prestazione di ieri (è stato l'unico), anche se il suo 2'05"630 non lo ha portato più su della 21esima piazza nella combinata.

Quello della GasGas è arrivato a meno di due decimi dal riferimento che aveva fatto segnare ieri, girando in 2'05"721. Tuttavia, anche a lui non è bastato per migliorare il suo 20esimo posto nella classifica cumulativa.

Se il giapponese e lo spagnolo si sono messi comunque in evidenza, c'è anche chi lo ha fatto e non esattamente per i propri meriti. E questa volta stiamo parlando di Filip Salac e Niccolò Antonelli, finiti entrambi con le ruote all'aria alla curva 7. Scivolate davvero inutili, visto che era preventivabile che nessuno avrebbe migliorato, quindi non aveva troppo senso andare a prendersi dei rischi.

Se vogliamo trovare degli altri protagonisti di questa FP3, non possiamo non citare il più veloce Sergio Garcia, autore del miglior tempo con la sua GasGas, con un 2'05"064 davvero poco distante da quello che aveva fatto in FP2. Lo spagnolo, così come Andrea Migno che lo segue in seconda posizione ed è il migliore degli italiani, era comunque già tra quelli che avrebbero avuto accesso alla Q2.

Facendo quindi un passo indietro a ieri, i qualificati per il segmento decisivo delle qualifiche sono: Kaito Toba, Jaume Masia, Gabriel Rodrigo, Sergio Garcia, Jason Dupasquier, Niccolò Antonelli, Jeremy Alcoba, John McPhee, Andrea Migno, Maximilian Kofler, Carlos Tatay, Dennis Foggia, Ayumu Sasaki e Pedro Acosta.

Questo vuol dire che in Q1 vedremo scendere in pista già diversi nomi importanti come quelli di Romano Fenati e Darryn Binder, oltre ai già citati Suzuki e Guevara. Saranno della partita poi anche gli italiani Riccardo Rossi e Stefano Nepa.

