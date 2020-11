Moto3, Portimao: sesta pole di Fernandez, Arbolino 27esimo!

Raul Fernandez saluta la Moto3 con un'ultima pole position, la sesta stagionale. Il pilota della KTM Ajo, che stamattina ha annunciato la sua promozione in Moto2, ha ancora una volta messo tutti in fila nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo.

Il suo 1'48"051 è un tempo più alto rispetto a quelli realizzati nella FP3 di questa mattina, ma non deve stupire, visto che sono tantissimi i piloti che nella Q2 hanno fatto un clamoroso errore di strategia, prendendo la bandiera a scacchi nell'out lap dopo aver perso troppo tempo ad aspettare il "gancio" giusto.

Non a caso, accanto al re delle partenze al palo ci saranno due nomi inattesi a completare la prima fila: il primo è quello di Jeremy Alcoba, secondo a 185 millesimi con la Honda del Gresini Racing. A completarla invece troviamo Ayumu Sasaki, terzo con la KTM del team Tech 3.

Dopo essere passato dalla Q1, Tatsuki Suzuki si è regalato un'ottima quarta posizione in griglia per la sua Honda della SIC58 Squadra Corse e il "giapporiccionese" dividerà la seconda fila con due dei tre candidati al titolo.

Fino a pochi istanti dal termine, quello messo meglio sembrava essere il leader Albert Arenas, che però è tra quelli che hanno preso la bandiera a scacchi. Ma proprio a tempo scaduto è stato sopravanzato dal rivale Ai Ogura, che con il suo solo giro lanciato è riuscito ad infilare la sua Honda in quinta posizione.

La Q1 però ha regalato il primo grande colpo di scena del weekend, con l'eliminazione di Tony Arbolno. Il pilota italiano non è riuscito a completare un solo giro pulito nel primo segmento della qualifica ed è stato clamorosamente eliminato. Un vero peccato, soprattutto se si pensa che al penultimo giro ha rallentato quando era in "casco rosso" al T2 per evitare di concedere qualche scia.

Per conquistare il titolo ora serve un vero e proprio miracolo al pilota della Rivacold Snipers, perché prenderà il via dalla 27esima casella dello schieramento di partenza e i punti da recuperare su Arenas sono 11, quindi servirebbe una vittoria.

Tornando a guardare le prime posizioni, in terza fila c'è tanta Italia, con Niccolò Antonelli ottimo settimo dopo essere passato dalla Q1, davanti alle due Honda del Leopard Racing, con Dennis Foggia ottavo e Jaume Masia. E a questo punto bisogna ricordare che questi due, oltre a Khairul Idham Pawi, domani dovranno fare due "Long Lap Penalty" per guida irresponsabile durante la FP2 (in diversi ne dovranno fare uno, ma nessuno dei big).

Nonostante una scivolata alla curva 12, che lo ha messo fuori gioco a diversi minuti dal termine, Gabriel Rodrigo è riuscito a piazzare la sua Honda del Gresini Racing in decima posizione e dividerà la quarta fila con Deniz Oncu e Sergio Garcia.

Non è stata invece una qualifica particolarmente brillante per i due portacolori dello Sky Racing Team VR46: Celestino Vietti ha chiuso 14esimo, mentre Andrea Migno si ritrova 16esimo e senza tempi, a causa di una scivolata alla curva 4. Così come senza tempi sono Kaito Toba e Darryn Binder, tra quelli che hanno preso la bandiera a scacchi nell'out lap.

Tornando a parlare della Q1, Arbolino non è stato l'unico escluso "di lusso", perché il primo degli eliminati è stato John McPhee con la Honda della Petronas Sprinta Racing. Ma anche Romano Fenati non è riuscito a passare il taglio e domani sarà 23esimo in griglia con la sua Husqvarna del Max Racing Team.

Poco meglio ha fatto Stefano Nepa, che precede Romano con la KTM del Team Aspar. Out poi anche le due KTM della BOE Skull Rider Facile Energy, con Riccardo Rossi 25esimo e Davide Pizzoli 28esimo.

