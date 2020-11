Moto3, Portimao, Libere 2: Arenas da record, Arbolino ottavo

Albert Arenas è stato leader del Mondiale Moto3 dalla prima gara della stagione e non sembra avere la minima intenzione di mollare lo scettro ora che è così vicino al traguardo. Il pilota del Team Aspar è stato infatti il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, atto conclusivo che si disputa sull'inedito tracciato di Portimao.

Nonostante i 55 minuti a disposizione, 15 in più del solito, tutti quanti hanno atteso gli istanti conclusivi per piazzare la propria zampata in ottica Q2 e quella dello spagnolo è stata clamorosa, perché con il suo 1'47"987 è diventato il primo nella storia a scendere sotto all'1'48" sul saliscendi portoghese.

Alle sue spalle, staccato di 201 millesimi, troviamo il Rookie of the Year Jeremy Alcoba, che ha chiuso con un ritardo di poco più di due decimi con la Honda del Gresini Racing, precedendo di 173 millesimi quella con i colori della SIC58 Squadra Corse affidata a Tatsuki Suzuki.

Quarto tempo per la KTM Ajo di Raul Fernandez, che in questa FP2 ha provato a "trainare" il fratello Adrian, al debutto sulla Honda della Rivacold Snipers, ma senza riuscire a portarlo nella top 14 che vuol dire Q2 provvisoria. Al momento infatti è solo 26esimo.

Continuando a scorrere la classifica, in quinta e sesta piazza c'è il tandem del Leopard Racing, con Jaume Masia che ha preceduto di una mancata di millesimi Dennis Foggia. Dietro di loro ecco il turco Denniz Oncu, seguito dagli altri due contendenti al titolo: Tony Arbolino ed Ai Ogura hanno chiuso la prima giornata all'ottavo ed al nono posto, staccati di mezzo secondo e sei decimi dal rivale, ma comunque saldamente in Q2 al momento.

Dopo la scivolata di questa mattina, ha reagito alla grande Stefano Nepa, 11esimo, mentre Romano Fenati non è riuscito a riproporsi con la stessa incisività della FP1 ed ha chiuso 12esimo con la Husqvarna del Max Racing Team. Il quadro dei 14 che per ora avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa quindi con John McPhee, Jason Dupasquier e Sergio Garcia.

Sono diversi quindi i piloti italiani che domani mattina dovranno trovare la zampata giusta per evitare la Q1. Niccolò Antonelli è 18esimo, ma soprattutto è stata una sessione piuttosto complicata per i due portacolori dello Sky Racing Team VR46, Celestino Vietti ed Andrea Migno, solo 24esimo e 25esimo. Out poi anche Davide Pizzoli e Riccardo Rossi.

Tra i piloti che solitamente calcano le prime posizioni hanno avuto poi delle difficoltà anche Gabriel Rodrigo, 22esimo ed anche incappato in una caduta alla curva 10, e Darry Binder, addirittura 27esimo dopo che a Valencia era scattato dalla pole position.