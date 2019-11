Moto3, Phillip Island, Libere 1: Arbolino ok sul bagnato

Phillip Island aveva accolto i piloti del Motomondiale nella sua versione migliore, con il sole ed una bella temperatura. Quando è stato il momento di iniziare a fare sul serio, però, è arrivata la pioggia a rovinare la festa e lo sanno bene i piloti della Moto3.

La buona notizia, se non altro, è che i ragazzi di casa nostra hanno iniziato alla grande il weekend del Gran Premio d'Australia, monopolizzando le prime tre posizioni del turno inaugurale di prove libere.

Il più veloce è stato Tony Arbolino, autore di un 1'48"024 con la sua Honda della VNE Snipers, che quindi sembra aver messo alle spalle le difficoltà che lo hanno tormentato lo scorso fine settimana.

Stesso discorso che vale anche per il suo compagno Romano Fenati, che sul bagnato sembra risentire meno dello scafoide operato dopo l'infortunio di Misano ed ha chiuso in terza posizione, anche se distanziato di oltre un secondo.

La cosa più importante da segnalare, però, è probabilmente il secondo tempo di Lorenzo Dalla Porta, visto che questo fine settimana il pilota del Leopard Racing si gioca il suo primo match point iridato: per fare festa dovrà fare quattro punti in più di un Aron Canet solo 11esimo in questo turno, ma anche autore di appena otto giri.

Continuando a scorrere la classifica, a completare la top 5 troviamo due specialisti del bagnato come Darryn Binder e John McPhee, con il sudafricano che è stato anche il più veloce tra i piloti KTM. Buono anche il sesto tempo di Gabriel Rodrigo, ma nella top 10 c'è spazio anche per Andrea Migno e Riccardo Rossi, settimo e nono, nonostante siano finiti entrambi ruote all'aria alla curva 2.

Così come tra le cadute bisogna registrare pure quellaalla curva 8 di Niccolò Antonelli, 15esimo e quindi al momento il primo degli esclusi dall'accesso diretto alla Q2. Più attardato il tandem composto da Stefano Nepa e Celestino Vietti, che occupano la 18esima e 19esima piazza con le loro KTM.

Ancora in difficoltà invece Dennis Foggia, che non sembra per il momento riuscire ad uscire dal tunnel imboccato a Motegi e solo 26esimo con la seconda KTM dello Sky Racing Team VR46.

Di certo è andata peggio ad Albert Arenas, che al contrario di Foggia è invece reduce da una vittoria e da un secondo posto. Il pilota del Team Angel Nieto è infatti 29esimo, ma soprattutto è incappato in ben due cadute, una alla curva 4 ed un'altra alla curva 2.

A terra poi ci sono finiti anche Alonso Lopez, comunque 12esimo con la Honda della Estrella Galicia, e la wild card Yenni Shaw, caduto ancora prima di poter mettere un tempo a referto.