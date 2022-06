Moto3 | MTA Racing: wild card ad Aragon con un team tutto al femminile

Carica lettore audio

Il team MTA è tornato nel mondiale Moto3 nella stagione 2022, schierando Ivan Ortola e Stefano Nepa come piloti titolare. All’inizio della stagione, la squadra aveva annunciato una collaborazione con Angeluss Women Sport Management, fondata dalla CEO Aurora Angelucci per aiutare a migliorare la presenza delle donne nelle gare di moto.

Come primo passo importante per il raggiungimento di questo scopo, MTA Racing porterà la pilota di grande esperienza Maria Herrera come wild card nel Gran Premio di Aragon. La spagnola correrà supportata da un team di meccanici interamente al femminile.

“Siamo molto contenti di prepararci a correre con un team tutto al femminile appena pochi mesi dopo aver lanciato Angeluss. Questo dimostra quanto crediamo profondamente e investiamo nel nostro progetto”, ha detto Angelucci. “Siamo orgogliosi di farlo con una pilota di talento come Maria Herrera, che ha anche corso a livelli mondiali in diverse categorie, Moto3, Supersport e ora MotoE”.

“Una lottatrice in pista e una persona carina, Maria è la pilota che ci rappresenta davvero. Per sostenerla in pista, abbiamo trovato un numero di esperte tecniche, donne che sono abituate al mondo delle gare di velocità e per cui termineremo le selezioni nelle prossime settimane. Sappiamo che il tempo è molto ristretto prima dei test che abbiamo pianificato e del weekend di gara, quindi collaborare con Angeluss MTA Team sarà importante per la nostra squadra. Questa wildcard è il primo vero passo per un’implementazione della struttura che stiamo costruendo. Il nostro cammino è solo all’inizio e ci offre l’opportunità di inviare un chiaro messaggio come nostro valore. Angeluss è pronto a volare”.

Maria Herrera, AGR Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Maria Herrera ha gareggiato in Moto3 dal 2015 al 2017, ottenendo come miglior risultato un 11° posto nel GP d'Australia 2015 con Husqvarna. Dal 2018 al 2021 ha corso nel Mondiale Superbike nelle classi Supersport300 e Supersport, ottenendo un quarto posto come risultato migliore nella gara in Francia nel 2018. Dal 2019 partecipa anche alla Coppa del Mondo MotoE, il suo miglior risultato è un sesto posto ottenuto nel 2019. Attualmente è 19esima nella classifica dei punti per la squadra Aspar, avendo ottenuto sette punti finora.