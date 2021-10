Moto3 | Misano, Libere 2: Acosta c'è, Foggia solo 22°

La caduta della FP1 non sembra aver turbato troppo Pedro Acosta, perché il leader del Mondiale è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Moto3. Un risultato importante per il pilota della KTM Ajo, perché arrivato in concomitanza con una prova non particolarmente brillante del suo diretto inseguitore nel Mondiale, l'italiano Dennis Foggia, solamente 22esimo con la Honda di Leopard.

La pista era ancora bagnata, quindi lo spagnolo ha girato in 1'52"536, un tempo più alto rispetto a quello che aveva fatto segnare nel turno della mattina Andrea Migno, che quindi è rimasto al comando della classifica cumulativa, nonostante nella FP2 sia stato solo 16°.

L'aria di casa sembra aver fatto molto bene ad Alberto Surra, secondo con l'altra Honda di Snipers, ma anche a Niccolò Antonelli, quarto con la KTM di Avintia, alle spalle anche del giapponese Ayumu Sasaki, fresco di annuncio per il passaggio nel Max Racing Team nella prossima stagione.

Nonostante una scivolata nel finale, Filip Salac è riuscito a staccare il quinto tempo, seguito da Yuki Kunii, Stefano Nepa e Daniel Holgado, una delle rivelazioni di questo turno, visto che parliamo del sostituto di Can Oncu, squalificato per due GP per l'incidente provocato ad Austin. Dietro di lui completano la top 10 Tatsuki Suzuki e Riccardo Rossi.

Solamente 15esimo invece Romano Fenati, che un mese fa stava letteralmente dominando la corsa quando è finito ruote all'aria, ma sul bagnato sembra decisamente più in difficoltà con la sua Husqvarna. Nel secondo turno poi ha perso colpi anche il rookie Mario Aji, finito ruote all'aria dopo la grande performance della mattinata. L'indonesiano comunque al momento sarebbe in Q2, così come anche Andi Farid Izdihar, Kaito Toba ed Izan Guevara, così come il già citato Migno.