Moto3, Misano: Fenati ritrova la vittoria davanti a Vietti

Il purgatorio è finalmente finito per Romano Fenati. Nel fine settimana del Gran Premio d'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini di Moto3 lo avevamo finalmente rivisto in palla e oggi a Misano è tornato a cogliere una vittoria che gli mancava dall'Austria dello scorso anno, che vale anche il primo successo stagionale per il Max Racing Team di Max Biaggi, ma soprattutto per l'Husqvarna.

Il pilota di Ascoli ha mostrato delle vere e proprie magie nel corso della gara, come un doppio sorpasso all'esterno del Curvone e della prima del Carro. All'ultimo giro poi è stato il più bravo a capitalizzare la battaglia tra Jaume Masia e Celestino Vietti.

Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 è stato davanti per quasi tutta la gara, ma all'ultimo giro si è trovato dietro al rivale del Leopard Racing e ci ha provato alla curva 14, portando larghi entrambi. Fenati era lì, nella loro scia, e a quel punto non si è lasciato sfuggire l'occasione, cogliendo la 12esima affermazione della sua avventura in Moto3. Un po' una chiusura del cerchio per lui, proprio sulla pista dove due anni era iniziato un vero inferno dopo il brutto gesto nei confronti di Manzi.

Vietti ha provato a reagire, tirandogli la volata, ma alla fine si è dovuto accontentare della piazza d'onore per 36 millesimi. E' andata peggio invece Masia, che è arretrato addirittura al quinto posto finale, alle spalle anche di Ai Ogura e del leader iridato Albert Arenas. Anche Celestino comunque si avvicina, perché ora è quarto a -33.

Per il giapponese della Honda Team Asia si tratta del settimo podio stagionale e del quarto consecutivo, ma soprattutto questo piazzamento gli ha permesso di mangiare ancora qualche punticino nei confronti dello spagnolo del Team Aspar, che ora lo precede di sole due lunghezze.

Questa volta è riuscito a rimanere con il gruppetto di testa fino alla fine anche Raul Fernandez, sesto alla bandiera a scacchi davanti a Deniz Oncu ed Andrea Migno, che invece non è riuscito a sfruttare come avrebbe sperato la partenza dalla prima fila. Solo decimo anche John McPhee, ieri eliminato in Q1 e oggi mai accreditato del passo dei migliori. Lo scozzese del Petronas Sprinta Racing precipita quindi a -21 nel Mondiale.

Male anche Tony Arbolino, rimasto nel gruppo dei migliori solamente per pochi giri, prima di precipitare fino all'11esimo posto, giusto davanti ad un Gabriel Rodrigo che era stato autore di una grande rimonta dalle retrovie, vanificata però da un lungo alla curva 6 che ha provocato anche un leggero contatto con Vietti, che gli è costato tanti secondi preziosi.

Brutta invece la caduta di Darryn Binder, che come Rodrigo aveva rimontato da dietro: il sudafricano si è trovato Arenas sulla sua linea alla curva 1 e è incappato in un violento highside, rimediando anche una brutta botta all'anca oltre al secondo zero in classifica su due gare a Misano.

15esimo poi c'è Stefano Nepa, che quindi si porta a casa un punticino, mentre gli altri ragazzi di casa nostra purtroppo sono rimasti tutti fuori dalla zona punti. Peccato per Dennis Foggia, scivolato alla curva 5 dopo un contatto con, ritenuto un banale incidente di gara dalla Race Direction, ma che purtroppo vale uno zero in classifica per il portacolori del Leopard Racing.

Clamoroso il ritiro di Alonso Lopez, perché lo spagnolo del Max Racing Team è caduto mentre con la sua Husqvarna stava scontando la Long Lap Penalty rimediata per un incidente di cui si era reso colpevole la scorsa settimana sempre a Misano.

Assente in pista Tatsuki Suzuki: il "giapporiccionese" ha rimediato la frattura del polso sinistro nella caduta alla curva 5 avvenuta durante la Q2 di ieri. Già certa la sua assenza anche per la gara della settimana prossima a Barcellona, ma la speranza della SIC58 Squadra Corse è quella di riaverlo in pista a Le Mans.