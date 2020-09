Moto3, Misano 2, Libere 3: Vietti polverizza il record

Celestino Vietti ha fatto decisamente la differenza nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini di classe Moto3. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha letteralmente polverizzato il record del tracciato di Misano, arrivando ad un soffio dallo sfondare il muro dell'1'41" con il suo 1'41"155.

Una prestazione che gli ha permesso di distanziare di ben 398 millesimi il giapponese Ai Ogura, secondo proprio in extremis per i colori dell'Honda Team Asia. Terzo tempo poi per un ottimo Romano Fenati, che a sua volta con la sua Husqvarna è sceso sotto al precedente primato del tracciato romagnolo in 1'41"661.

Nella scia dell'ascolano c'è Raul Fernandez, sempre molto a suo agio a Misano con la sua KTM del Team Ajo. E' stata una sessione difficile per il leader iridato Albert Arenas, rimasto a lungo nelle retrovie. Nel finale però il pilota del Team Aspar ha sfoderato il giro giusto ed ha portato la sua KTM in quinta posizione.

Buono anche il sesto tempo di Dennis Foggia con la Honda del Leopard Racing, considerato che "The Rocket" era uno dei piloti che dovevano tornare ai box nei 15 minuti conclusivi del turno per le infrazioni commesse lo scorso weekend. Discorso che valeva anche per il compagno Jaume Masia, 18esimo, ma qualificato con il tempo di ieri, ma pure per Davide Pizzoli, Ryusei Yamanaka e Tony Arbolino.

Soprattutto quest'ultimo ha fatto male i suoi calcoli, perché ha ottenuto il suo crono quando mancavano poco meno di 15 minuti. Prestazione che quindi gli è stata cancellata, relegandolo al 23esimo posto e quindi in Q1. Stessa cosa che è capitata anche a Yamanaka.

Tornando a scorrere la classifica, in settima piazza c'è lo spagnolo Jeremy Alcoba, seguito da Andrea Migno, che ha centrato la Q2 nonostante una scivolata alla curva 14. La top 10 si completa poi con il "giapporiccionese" Tatsuki Suzuki e con il nipponico Ayumu Sasaki, pure lui caduto alla curva 3.

Gli ultimi tre piloti ad avere accesso diretto alla Q2 sono invece Sergio Garcia, Barry Baltus e Stefano Nepa, bravissimo a firmare il 13esimo tempo proprio sotto alla bandiera a scacchi, mettendo fuori per appena 19 millesimi il vincitore di domenica scorsa, lo scozzese John McPhee.

Sarà comunque una Q1 molto interessante, perché vedrà impegnati diversi big: oltre ad Arbolino e McPhee, tra gli esclusi ci sono anche Darryn Binder, 16esimo, e Gabriel Rodrigo, addirittura 21esimo dopo essere incappato in due scivolate, una alla curva 3 ed una alla curva 15. A terra anche Filip Salac e Riccardo Rossi, pure loro costretti a passare dalla Q1 così come Niccolò Antonelli ed il già citato Pizzoli.