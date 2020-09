Moto3, Misano 2, Libere 2: Masia da record davanti a Vietti

Nonostante l'innalzamento delle temperature, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini di Moto3 ha visto delle prestazioni davvero notevoli.

In particolare quella di Jaume Masia, che con l'1'41"663 stampato con la sua Honda del Leopard Racing non si è solo portato in vetta alla classifica cumulativa, ma ha anche fatto segnare il nuovo record della categoria del Marco Simoncelli di Misano. Il tutto dopo aver fatto anche un lungo nella ghiaia della curva 4 nei primi minuti del turno.

Notevole anche il passo avanti di Celestino Vietti, a sua volta sceso sotto all'1'42" con la sua KTM dello Sky Racing Team VR46. Impresa che invece nel pomeriggio non è riuscita a Raul Fernandez, incappato in un highside alla curva 5, dopo che stamani invece era stato il solo sotto a questo muro. Lo spagnolo della KTM Ajo comunque si è piazzato quinto anche in FP2.

Davanti a due ci sono due dei padroni di casa: il "giapporiccionese" Tatsuki Suzuki con la Honda della SIC58 Squadra Corse e l'altra KTM dello Sky Racing Team VR46 affidata ad Andrea Migno. Il pilota di Saludecio, tuttavia, è stato anche protagonista di una scivolata senza conseguenze alla curva 3.

Sesto tempo per Filip Salac, con il ceco della Rivacold Snipers che è uno dei tanti che sono stati costretti a saltare i primi 15 minuti di questa FP2 per essersi macchiati di guida irresponsabile nelle prove del GP di San Marino. Gli altri erano: Antonelli, Arenas, Dupasquier, Lopez, Fernandez, Garcia, Pawi, Rossi, Sasaki, Rodrigo e Toba.

A seguire troviamo il tandem italiano composto da Dennis Foggia e Stefano Nepa, mentre il leader iridato Albert Arenas non è riuscito a fare meglio del decimo tempo con la KTM del Team Aspar, alle spalle anche del giapponese Ayumu Sasaki.

Tra quelli che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è anche Tony Arbolino, autore dell'11esimo tempo a 650 millesimi. Discorso che vale anche per Gabriel Rodrigo, scivolato alla curva 16, Kaito Toba e Jeremy Alcoba. Lo spagnolo del Gresini Racing è 15esimo, ma nella cumulativa è davanti a John McPhee grazie al crono che aveva fatto segnare stamani.

Dopo la vittoria di domenica scorsa qui a Misano, lo scozzese del Petronas Sprinta Racing ha quindi vissuto un venerdì piuttosto complicato. Discorso che vale anche per Romano Fenati e Darryn Binder, che si trovano solo in 16esima ed in 18esima posizione, con infilato tra di loro Riccardo Rossi. Tra i protagonisti nel Mondiale, male anche Ai Ogura, 19esimo dopo il secondo posto di domenica.

Attardati poi anche Davide Pizzoli e Niccolò Antonelli, rispettivamente 23esimo e 25esimo, con il portacolori della SIC58 Squadra Corse che sembra proprio non riuscire a trovare il bandolo della matassa per tornare competitivo.