Moto3, Losail: Suzuki regala al team SIC58 la prima pole del 2020

Inizia nel migliore dei modi il Mondiale 2020 di Moto3 per i colori italiani, perché il team SIC58 è riuscito a cogliere una grande pole sul tracciato di Losail, in Qatar, grazie a una super prestazione di Tatsuki Suzuki.

Il pilota giapponese, dopo aver guadagnato il posto in Q2 firmando il secondo tempo in Q1, ha firmato un 2'04"815, un tempo mai fatto sino a oggi, che è servito per cogliere la prima pole della stagione. Suzuki ha fatto appena un tentativo perché a sua disposizione aveva una sola gomma da tempo, ma anche per un problema al serbatoio della sua Honda.

Nonostante queste difficoltà, Suzuki ha comunque portato a casa una pole importante, battendo la prima delle tre KTM che lo seguono in classifica. La prima di queste è di Raul Fernandez e del team Red Bull Ajo, autore di un ultimo giro eccezionale, ma più lento di quello di Suzuki di appena 8 millesimi di secondo.

Molto vicina anche la KTM di Albert Arenas Ovejero, terza e staccata di 110 millesimi di secondo, mentre Darryn Binder aprirà la seconda gila davanti alle due Honda di Ai Ogura e Jaume Masia. Da sottolineare come Arenas, così come Suzuki, sia riuscito a cogliere la prima fila pur passando dalla Q1.

La terza fila sarà aperta dal primo degli italiani in classifica, Andrea Migno, autore di un ultimo tentativo buono che lo ha portato all'interno della Top 10 con la KTM del team Sky VR46. Dietro di lui, più lento di 47 millesimi, c'è un'altra KTM. E' quella del turno Deniz Oncu, fratellino di Can Oncu che al termine dell'anno passato ha lasciato il Motomondiale dopo appena una stagione.

John McPhee è nono davanti al secondo degli italiani in graduatoria, Tony Arbolino, che aprirà così la quarta fila. Per quanto riguarda gli altri italiani, troviamo in 16esima posizione il secondo pilota del team Sky VR46 Celestino Vietti Ramus, mentre Romano Fenati è 18esimo davanti a Dennis Foggia (Team Leopard). 22esimo Stefano Nepa, davanti alle altre due KTM di Riccardo Rossi e Davide Pizzoli.