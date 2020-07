Moto3, Jerez, Libere 2: Rodrigo si conferma al top

Con l'innalzarsi della temperatura, si sono alzati decisamente anche i tempi nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, che però ha visto Gabriel Rodrigo confermarsi in grande forma.

Il portacolori del Gresini Racing è stato nuovamente il più veloce del lotto, ma con il suo 1'46"656 è stato praticamente un secondo più lento rispetto al crono che aveva fatto segnare nella FP1.

Poco male per il pilota argentino, che ha preceduto di 29 millesimi un Tatsuki Suzuki che è stato tra i pochi a migliorare il crono della mattinata, ma soprattutto a guadagnarsi uno slot nella top 14 cumulativa, che varrebbe la Q2 diretta, cosa che invece non si era garantito in F1.

A seguire c'è un bel terzetto di italiani, con le due KTM dello Sky Racing Team VR46 ad occupare la terza e la quinta posizione rispettivamente con Andrea Migno e Celestino Vietti. Tra di loro si è infilato l'ex Dennis Foggia, autore di un bel miglioramento con la Honda del Leopard Racing, ma ancora fuori dalla Q2 diretta.

Sesto tempo per il britannico John McPhee, che con la Honda di Petronas ha preceduto le due KTM di Ayumu Sasaki e Raul Fernandez. A completare la top 10 troviamo invece il tandem spagnolo composto da Jaume Masia e Sergio Garcia.

Più attardati gli altri italiani, a partire da Tony Arbolino, 12esimo con la Honda dello Snipers Team. Tre posizioni più indietro c'è Niccolò Antonelli, vittima di una brutta caduta ad alza velocità alla curva 11, dalla quale fortunatamente si è rialzato senza particolari conseguenze.

Il portacolori della SIC58 Squadra Corse apre un terzetto di cui fanno parte anche l'Husqvarna di Romano Fenati e la KTM di Stefano Nepa. In coda al gruppo invece gli ultimi due ragazzi di casa nostra: la coppia della BOE Skull Rider, composta da Davide Pizzoli e Riccardo Rossi è solo in 30esima ed in 31esima posizione.

Nuovamente attardato, proprio come in mattinata, anche il leader della classifica iridata Albert Arenas, che si è dovuto accontentare del 20esimo crono ad oltre 1"2 con la KTM del Team Aspar.

