Moto3, Jerez, Libere 1: Rodrigo da record, Migno quarto

I piloti della Moto3 avevano già avuto modo di disputare la prima gara della stagione prima della pandemia del Coronavirus, ma questo non vuol dire che avessero meno voglia di tornare in pista di quelli della classe regina e basta guardare la classifica della prima sessione di prove libere del GP di Spagna per rendersene conto.

Gabriel Rodrigo ha subito messo in chiaro quali siano le sue intenzioni per il 2020, perché con la sua Honda del Gresini Racing è sceso addirittura fino ad un crono di 1'45"663, facendo segnare il nuovo primato del tracciato di Jerez de la Frontera per la classe entrante.

Non a caso, il pilota argentino ha fatto il vuoto alle sue spalle, distanziando di ben 430 millesimi il diretto inseguitore Raul Fernandez, che è stato anche il miglior tra i piloti KTM.

Terzo tempo per la Honda del Petronas Sprinta Racing affidata a John McPhee, mentre bisogna scendere fino alla quarta posizione per trovare il migliore dei piloti italiani, che è stato Andrea Migno. I due portacolori dello Sky Racing Team VR46 hanno lavorato molto bene in coppia, dandosi il traino, e infatti anche Celestino Vietti si è issato in sesta posizione, alle spalle dell'ottimo rookie Jeremy Alcoba.

Settimo tempo per la seconda KTM del Team Ajo, quella del giapponese Kaito Toba, seguito dal leader iridato Albert Arenas e dell'altro spagnolo Jaume Masia. A completare la top 10 c'è poi Tony Arbolino con la Honda dello Snipers Team, ma tra i piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è anche Romano Fenati, 11esimo con la Husqvarna del Max Racing Team.

Nonostante sia stato costretto a saltare i primi 20 minuti del turno a causa di un test non autorizzato, Sergio Garcia è riuscito a portare in 12esima piazza la Honda della Estrella Galicia, mentre dietro di lui il quadro dei piloti che avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa con il tandem giapponese composto da Ai Ogura e Ryusei Yamanaka.

Per ora non hanno brillato particolarmente i due portacolori della SIC58 Squadra Corse, con Niccolò Antonelli in 15esima piazza, giusto davanti a Tatsuki Suzuki. Continuando a scorrere la classifica, troviamo poi Stefano Nepa in 17esima piazza e Riccardo Rossi in 19esima.

Particolarmente attardato anche Dennis Foggia, che non è riuscito a fare meglio del 24esimo tempo con la Honda del Leopard Racing, staccato di ben 1"8. L'ultimo dei nostri poi è Davide Pizzoli, 26esimo con la KTM della BOE Skull Rider.

Da segnalare anche l'unica caduta della sessione, che ha avuto come protagonista il giapponese Ayumu Sasaki alla curva 7. Non a caso, il pilota della KTM Tech 3 chiude il gruppo in 31esima ed ultima posizione.

