Moto3: il Max Racing Team annuncia Adrian Fernandez

Dopo la separazione da Alonso Lopez, oggi il Max Racing Team ha annunciato che sulla Husqvarna gemella di quella di Romano Fenati nel Mondiale Moto3 2021 sarà Adrian Fernandez.

Il sedicenne Fernandez entra nel team al fianco dell'esperto pilota ascolano, in quello che sarà il suo primo anno in Moto3. Lo spagnolo ottiene una meritata promozione dal team della Laglisse Academy, dopo aver ben figurato nel Campionato Mondiale FIM CEV Repsol Junior 2020. Nel CEV ha ottenuto un podio, classificandosi settimo in campionato, alla guida di una Husqvarna Motorcycles FR 250 GP.

Sempre nel 2020 ha debuttato nell’ultima gara del FIM Grand Prix World Championship Moto3, che si è disputata sul Circuito Internazionale dell’Algarve in Portogallo, tagliando il traguardo al diciottesimo posto nella gara vinta dal fratello Raul, che l'anno prossimo sarà invece impegnato in Moto2 con il Team Ajo.