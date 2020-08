Moto3, GP Stiria: Vietti firma la prima vittoria su Arbolino!

Non ci sarebbe stata maniera migliore per iniziare questa giornata di gare del Motomondiale al Gran Premio di Stiria. Celestino Vietti Ramus e Tony Arbolino hanno firmato una clamorosa doppietta al Red Bull Ring dopo una gara strepitosa, in cui entrambi hanno sfruttato al massimo le caratteristiche delle loro moto per portare a casa una gara eccezionale, con gli ultimi due giri da brividi.

Il momento decisivo della gara è arrivato a 2 giri dal termine, quando Ogura ha provato un doppio sorpasso in Curva 3, arrivando però troppo lungo. Questo ha permesso ai due ragazzi italiani di andare in fuga, giocandosi tra loro la gara. Vietti Ramus è stato perfetto a resistere agli attacchi di Arbolino arrivati nei primi due settori, poi, nell'ultimo, il pilota dello Sky Racing Team ha sfruttato la sua superiorità in quel tratto di pista per rendersi irraggiungibile.

Per Vietti Ramus è la prima vittoria in carriera in Moto3 e nel Motomondiale. Una gara straordinaria per gestione, decisione, tecnica di guida nel misto, ma un applauso lo merita anche Arbolino, che ha condotto la gara per la maggior parte dei giri sfruttando molto bene la potenza del motore della sua Honda e per essere arrivato a giocarsi la gara sino a pochi istanti dal traguardo.

Il podio è stato completato da Ai Ogura, il quale è comunque riuscito a cogliere il podio nonostante l'errore a 2 giri dal termine. Il giapponese è stato troppo aggressivo nel momento decisivo della gara, perdendo di fatto la possibilità di giocarsi la vittoria con i primi due italiani.

Guarda anche: La classifica del Mondiale Moto3

Ai piedi del podio Gabriel Rodirigo, capace di mettersi alle spalle il leader del Mondiale Albert Arenas. Oggi lo spagnolo è parso meno incisivo del solito: nell'ultima parte di gara ha provato a cambiare ritmo, ma di fatto si è dovuto accontentare di lottare per il gradino più basso del podio. Darryn Binder è stato un altro pilota autore di un errore nella fase cruciale della gara che lo ha tolto dalla lotta per le posizioni che contano.

Il sudafricano ha tenuto alle spalle Tatsuki Suzuki, Raul Fernandez e un ottimo Stefano Nepa, nono. Sergio Garcia ha completato la Top 10. Da segnalare l'11esima piazza finale di Dennis Foggia, aiutato dall'arretramento di una posizione di Filip Salac arrivata pochi istanti dopo il termine della gara.

Stupenda rimonta di Andrea Migno. Il pilota del team Sky VR46 è stato costretto a fare un long lap penalty per n incidente avvenuto ieri. Scivolato in 26esima posizione, il romagnolo è riuscito a chiudere addirittura 13esimo, mostrando un passo simile al compagno di squadra che ha vinto la gara.

Per quanto riguarda gli altri italiani Niccolò Antonelli ha chiuso la gara 16esimo davanti a Romano Fenati. 23esimo Davide Pizzoli, mentre Riccardo Rossi è caduto dopo pochi giri all'ultima curva. Problemi anche in casa Tech 3, con Deniz Oncu che ha centrato il compagno di squadra Ayumu Sasaki alla prima curva quando mancavano 5 giri alla fine dopo aver perso l'anteriore.

Male anche John McPhee, caduto a 2 giri dal termine. Un brutto colpo per lo scozzese, soprattutto per quanto riguarda la lotta per il Mondiale.Per quanto riguarda il Mondiale, Arenas comanda la classifica con 106 punti davanti ad Ai Ogura, in ritardo di 25 punti dallo spagnolo. McPhee è terzo ma scivola a 39 punti dopo la caduta di oggi. Il primo degli italiani è ora Vietti Ramus con 66 punti totali e 40 di ritardo dalla vetta. Tony Arbolino quinto a 46 punti da Arenas.

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Attiva ora