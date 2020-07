Moto3: Filip Salac rinnova con Snipers per il 2021

A pochi giorni dall’inizio del secondo Gran Premio per i piloti della classe leggera, uno dei talenti più giovani dello schieramento ipoteca il suo futuro. Stiamo parlando di Filip Salac che anche nel 2021 continuerà a diferendere i colori del Rivacold Snipers Team, scuderia storica che nel 2004 ha accompagnato Andrea Dovizioso al titolo mondiale in 125cc.

Già durante i test invernali, Salac è stato autore di tempi interessanti che l’hanno visto esprimere al meglio il proprio potenziale al Losail International Circuit. Ma è ora di guardare al futuro e di pensare al Gran Premio Red Bull di Spagna, appuntamento al quale Filip si presenta con grande determinazione e con la tranquillità di avere già un contratto firmato per la prossima stagione.

"Sono molto felice che Filip abbia accettato di rimanere con noi anche per il 2021. Ho visto in Filip un pilota molto professionale, focalizzato sui suoi obiettivi nonostante la sua giovane età, la sua forte determinazione è essenziale per costruire un futuro da top rider" ha detto il team manager Mirko Cecchini.

"Durante i test in pre-stagione e nella prima gara abbiamo trovato un ottimo feeling e sono sicuro che possiamo costruire qualcosa di davvero importante nel resto della stagione 2020 e nella prossima, che ognuno di noi spera di vivere senza restrizioni da Covid-19".

"Questo rinnovo è molto importante per me, significa molto. Tutta la squadra e gli sponsor credono in me. Sono molto felice per questa opportunità, ringrazio tutti, il team, la mia famiglia, gli sponsor" ha aggiunto Salac.

"Farò del mio meglio, sono molto concentrato per finire questa breve stagione nel migliore dei modi e lavorerò duro in vista della prossima stagione per lottare per il podio e per il campionato. Ringrazio Mirko perchè crede molto in me e spero che insieme possiamo vivere un grande anno. Sono molto felice di continuare con Snipers, credo sia il miglior Team nella categoria Moto3".

