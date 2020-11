Moto3, Europa, Libere 2: Vietti al comando, Arenas indietro

La Moto3 apre le sessioni di libere pomeridiane ed a Valencia la classe cadetta è scesa in pista con condizioni di asfalto miste. Con il tracciato che man mano è andato asciugandosi, i tempi si sono abbassati ed il più rapido del secondo turno è Celestino Vietti, che firma il miglior crono nel finale, balzando al comando su Sergio Garcia, secondo a due decimi.

In una sessione che vede quasi tutti i piloti in lotta per il titolo provvisoriamente fuori dal Q2 delle qualifiche di domani, Vietti è l’unico che riesce a farsi strada e ferma il cronometro sull’1’45”356, chiudendo in testa il venerdì di libere. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 precede Sergio Garcia, secondo nonostante un incidente che lo ha visto coinvolto con Ryusei Yamanaka. Lo spagnolo aveva infatti superato il compagno di squadra per fare il suo tempo, ma il giapponese, rimasto in scia, non ha frenato in tempo, tamponando Garcia e finendo rovinosamente a terra. Yamanaka è stato portato via in barella, mentre il suo vicino di box ha proseguito, riuscendo ad agguantare il secondo crono nel finale di turno.

Alle spalle di Garcia troviamo un ottimo Romano Fenati, che si prende il terzo tempo a 219 millesimi dal connazionale leader della sessione. Il portacolori Sterilgarda Max Racing Team è autore di un buon tempo che lo porta fra i primi e resta molto vicino a Vietti. Quarto con un distacco più importante è Raul Fernandez, che paga quasi mezzo secondo. Lo spagnolo precede Filip Salac, quinto. Tony Arbolino arretra di una posizione rispetto a questa mattina ed è sesto, ma migliora il suo tempo grazie anche a condizioni diverse della pista.

Carlos Tatay occupa la settima piazza davanti ad Andrea Migno, che riesce a completare un buon giro che lo porta in ottava posizione, pur pagando 1.2 secondi dal compagno di squadra e leader della sessione. Chiudono la top 10 Kaito Toba e John McPhee, nono e decimo rispettivamente. Al momento, Alonso Lopez accede direttamente al Q2 grazie all’11esimo tempo, così come Yuki Kunii, 12esimo. Gli ultimi due che per ora sono già qualificati sono Darryn Binder in 13esima posizione e Riccardo Rossi, 14esimo.

In chiave iridata, è un venerdì complicato per gli altri contendenti al titolo: Ai Ogura non va oltre il 16esimo tempo, alle spalle di Tatsuki Suzuki, secondo questa mattina e solamente 15esimo nel secondo turno. Ancora più attardato è Albert Arenas, che non va oltre il 18esimo tempo, ad 1.7 secondi da Vietti. Resta indietro anche Jaume Masia, che dopo aver comandato le FP1 è 21esimo davanti al compagno di squadra Dennis Foggia, 22esimo. Sessione difficile anche per gli altri italiani: Niccolò Antonelli è 23esimo, mentre Davide Pizzoli e Stefano Nepa sono 25esimo e 28esimo rispettivamente.