Moto3, Brno, Libere 3: Fernandez super, ma Fenati è secondo

Raul Fernandez si è confermato particolarmente in forma nel weekend del Gran Premio di Repubblica Ceca di classe Moto3. Dopo essere stato il più veloce nel turno di ieri pomeriggio, il pilota della KTM Ajo ha concesso il bis nella FP3 di questa mattina con un 2'07"838 con cui ha avvicinato il record del tracciato di Brno, risultando il solo capace di scendere sotto al muro del 2'08".

C'è voluto un po' di tempo però per capire l'elenco dei piloti che si sono guadagnati l'accesso diretto alla Q2, perché diversi piloti si sono visti cancellare il miglior tempo per non aver rispettato le bandiere gialle quando nel finale Tatsuki Suzuki è scivolato alla curva 9. Una caduta che comunque non ha impedito al "giapporiccionese" di guadagnarsi il segmento finale della qualifica con il nono tempo in 2'08"854.

Alle spalle di Fernandez, ma staccato di ben 559 millesimi, si è issato un Romano Fenati che finalmente è riuscito a portare nelle posizioni di vertice la Husqvarna del Max Racing Team. A seguire poi ci sono due dei grandi protagonisti di questa prima parte di stagione, ovvero il giapponese Ai Ogura ed il leader del Mondiale Albert Arenas.

Ottima anche la prestazione di Stefano Nepa, che ha sfruttato proprio la scia del suo compagno di squadra del team Aspar per andare a piazzarsi al quinto posto. Continuando a scorrere la classifica, troviamo poi tanti giapponesi: in sesta piazza c'è Kaito Toba, in nona il già citato Suzuki, seguito da Ryusei Yamanaka. Ma nella Q2 c'è anche Yuki Kunii grazie al 12esimo tempo.

Tra Toba e Suzuki si sono infilati poi John McPhee e Jeremy Alcoba, mentre in 11esima piazza c'è Gabriel Rodrigo, che comunque si è qualificato per la Q2 con il miglior crono che aveva fatto nella FP1 di ieri mattina con la sua Honda del Gresini Racing.

Quelli che hanno approfittato dei tempi cancellati con le bandiere gialle sono poi due italiani, ovvero Niccolò Antonelli e Dennis Foggia, che sono gli ultimi due ad essersi guadagnati l'accesso diretto alla Q2.

Quella di oggi pomeriggio però sarà certamente una Q1 particolarmente infuocata, perché ci sono tanti nomi pesanti e basta guardare a quelli di casa nostra: Tony Arbolino, Andrea Migno e Celestino Vietti per citarne solo alcuni. Ma dovranno vedersela anche con avversari del calibro di Sergio Garcia, Jaume Masia (tra quelli a cui sono stati cancellati i tempi) e Darryn Binder.

Bisogna segnalare, infine, che nei primi dieci minuti del turno sono dovuti rimanere ai box quasi tutti i piloti dello schieramento, penalizzati per aver fatto due settori consecutivi oltre il 130% del miglior tempo nella FP2 di ieri.

