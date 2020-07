Moto3: bis di Suzuki a Jerez con pole e record!

Tatsuki Suzuki si è confermato l'uomo della pole della Moto3 anche a Jerez de la Frontera. Dopo aver messo tutti in fila nella qualifica inaugurale in Qatar, il "giapporiccionese" ha concesso il bis nel GP di Spagna, facendo segnare il nuovo record del tracciato andaluso con uno strepitoso 1'45"465 raggiunto con la sua Honda nonostante il caldo infernale dell'ora di pranzo.

Se il portacolori della SIC58 Squadra Corse lo possiamo quasi considerare un italiano onorario, i ragazzi da casa nostra comunque si sono difesi ed in particolare i migliori sono stati i due dello Sky Racing Team VR46: Andrea Migno ci ha provato, ma si è dovuto accontentare del secondo tempo per 195 millesimi.

Celestino Vietti invece sarà al centro della seconda fila, in quinta posizione, alle spalle anche di John McPhee e di Raul Fernandez. Molto interessante poi il sesto tempo di Jeremy Alcoba, bravo a guadagnarsi la seconda fila con la Honda del Gresini Racing, mentre il compagno Gabriel Rodrigo non è riuscito ad andare oltre al nono tempo dopo essere stato da record ieri.

L'argentino chiuderà la terza fila ed avrà al suo fianco il leader iridato Albert Arenas ed il veterano Romano Fenati, che merita un applauso per aver portato nelle zone alte dello schieramento la Hasqvarna del Max Racing Team dopo essere stato costretto a passare dalla Q1.

Così come dalla Q1 ci sono passati Tony Arbolino e Niccolò Antonelli, che con le loro Honda della Rivacold Snipers e della SIC58 Squadra Corse partiranno rispettivamente in decima ed in 12esima posizione, con tra loro quella con i colori del Leopard Racing affidata a Jaume Masia. Sarà in sesta fila invece Stefano Nepa, che dopo aver conquistato la Q2 diretta, ha chiuso con il 16esimo tempo.

Con tanti big presenti nella Q1, era inevitabile che qualcuno ne avrebbe fatto le spese, ritrovandosi nelle retrovie dello schieramento. Tra questi purtroppo spicca Dennis Foggia, che è rimasto fuori dalla Q2 per appena 148 millesimi e con la sua Honda del Leopard Racing quindi si andrà a schierare in 19esima posizione.

Il pilota italiano però è in ottima compagnia, perché tra gli esclusi "di lusso" figurano anche Darryn Binder ed Alonso Lopez, che si andranno a schierare rispettivamente in 21esima ed il 27esima posizione. Ma anche Sergio Garcia, che è addirittura in coda senza essere riuscito neppure a marcare un tempo con la Honda della Estrella Galicia.

Purtroppo nell'elenco degli eliminati figurano anche i due portacolori della BOE Skull Rider, con Davide Pizzoli in 22esima posizione ed il suo compagno di squadra Riccardo Rossi in 24esima.

