Moto3 | Avintia tricolore nel 2022 con Bertelle e Bartolini

Il 2022 sarà totalmente tricolore per il team Esponsorama in Moto3. Oggi la squadra ha annunciato la line-up per la prossima stagione, che vedrà al debutto mondiale da piloti titolari Matteo Bertelle ed Elia Bartolini. Quest’ultimo, vincitore del titolo italiano, verrà promosso nel mondiale e sarà compagno di team del vice-campione nazionale.

L’arrivo di Bertelle e Bartolini al motomondiale è promosso dalla VR46 Riders Academy, che ha supportato i due piloti nel loro percorso, insieme alla FMI. La Federazione Motociclistica Italiana aiuta e sostiene i giovani piloti nella crescita professionale. I due piloti avranno così l’opportunità di mettersi alla prova in ambito mondiale, dopo aver disputato la stagione 2021 nel CIV.

Matteo Bertelle, Bardahl VR46 Riders Academy Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per Bartolini non sarà un vero e proprio debutto nel mondiale, avendo già corso nel 2019 a Misano. Quest’anno inoltre ha disputato due gare a Mugello e alla prima gara di Misano come wild card, oltre a quattro gran premi con il team Avintia Esponsorama in sostituzione dell’infortunato Carlos Tatay. Proprio lo spagnolo e Niccolò Antonelli lasceranno la squadra, in cui approderanno i due ‘debuttanti’.

Nel CIV, Bartolini ha conquistato il titolo italiano beffando di 7 punti Matteo Bertelle, che sarà il suo compagno di squadra nel mondiale, così come lo è stato negli ultimi appuntamenti del CIV. Elia Bartolini inoltre ha corso nella Red Bull Rookies Cup, mentre a novembre disputerà l’ultimo round del CEV Moto3.