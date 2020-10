Moto3, Aragon: super rimonta di Masia, da 17esimo a primo!

La Moto3 ha regalato ancora una volta un grande spettacolo a Motorland Aragon e alla fine sono venuti fuori dei nomi che hanno cambiato poco negli equilibri della classifica iridata, che rimane apertissima quando mancano solamente quattro gare al termine.

L'eroe della domenica di Motorland è Jaume Masia, capace di sfoderare una clamorosa rimonta dal 17esimo posto in griglia fino ad una vittoria che lo ha reso il 100esimo pilota ad imporsi nella classe entrante in sella ad una Honda.

Un successo arrivato con un piccolo giallo nel finale, perché all'ultimo giro il pilota del Leopard Racing ha messo le ruote sul verde nell'accelerazione che conduce alla curva 12, anche se probabilmente i commissari hanno giudicato che lo abbia fatto perché accompagnato dal leader Raul Fernandez, che lo precedeva in quel momento e lo ha stretto senza lasciargli alternative.

Proprio lo spagnolo della KTM Ajo era stato il grande protagonista della gara: questa volta aveva provato a sfruttare il suo grande ritmo per fare selezione e nella prima parte della corsa sembrava avere le carte in regola per riuscirci, scappando con nella sua scia Albert Arenas, Tatsuki Suzuki e Romano Fenati.

Dopo qualche giro però si è ricongiunto con il gruppetto anche Darryn Binder e il pilota sudafricano è diventato un po' una mina vagante, che ha iniziato ad attaccare tutti, permettendo di ricucire lo strappo proprio anche a Masia, Jeremy Alcoba ed un bravissimo John McPhee, capace di recuperare dopo aver scontato una long lap penalty per una scorrettezza commessa ieri in Q1.

A quattro giri dal termine, Masia ha cominciato a fare le prove generali, sfruttando il poderoso motore della sua Honda per sfilare Fernandez sul rettilineo opposto. Il rivale della KTM però gli ha sempre risposto con grinta alla prima staccata del giro successivo.

Il copione poi si è ripetuto all'ultimo giro, con Masia che ha sfruttato la scia per sfilare Fernandez. Questa volta però ne ha approfittato anche Binder, per soffiare anche la piazza d'onore allo spagnolo proprio all'ultima curva.

Tutti e tre comunque possono essere soddisfatti: per Masia si tratta della prima vittoria stagionale, la seconda in carriera, mentre per Fernandez è addirittura il primo podio iridato in assoluto. Per Binder invece è il secondo podio nelle ultime tre gare, dopo la bella affermazione di Barcellona.

Romano Fenati purtroppo si è dovuto accontentare di chiudere ai piedi del podio, precedendo in volata McPhee, Alcoba ed il leader iridato Arenas, finito anche sul verde all'ultimo giro, ma senza guadagnare terreno. Per il pilota del Team Aspar poteva essere una buona occasione per guadagnare punti pesanti, ma non ne ha approfittato.

Celestino Vietti aveva infatti montato la gomma dura al posteriore e si è dovuto accontentare di guidare il secondo gruppetto in nona posizione (davanti a lui c'è anche Suzuki, che si è staccato negli ultimi giri dal gruppetto di testa), mentre Ai Ogura non è andato oltre al 14esimo posto.

Nella classifica iridata, dunque, Arenas continua a comandare con 13 punti di margine su Ogura e 18 su Vietti. I risultati odierni non escludono categoricamente neanche Arbolino, assente perché in quarantena per essere stato vicino ad un positivo al COVID-19, che ora è a -29. Occhio poi anche a McPhee e Masia, che sono a -35 e -36.

A punti c'è anche Dennis Foggia, decimo con la Honda del Leopard Racing, mentre non è stata una domenica particolarmente brillante per gli altri piloti italiani: Niccolò Antonelli ha chiuso 18esimo, Riccardo Rossi 21esimo, Stefano Nepa 23esimo e Davide Pizzoli in coda al gruppo. E' andata anche peggio per Andrea Migno, ritirato a causa di una scivolata alla curva 7.