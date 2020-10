Moto3, Aragon, Libere 3: Migno svetta e si prende la Q2

Lo slittamento del programma della mattinata di un'ora ha permesso ai piloti della classe Moto3 di scendere in pista per la terza sessione di prove libere con temperature più alte rispetto a ieri mattina, andando così a rimescolare anche l'elenco dei 14 piloti che oggi avranno accesso diretto alla Q2.

Erano diversi i big che avevano bisogno di una zampata per infilarsi nella top 14 cumulativa e il più bravo a centrare l'impresa è stato Andrea Migno, autore del miglior tempo della sessione in 1'58"880 con la KTM dello Sky Racing Team VR46.

In realtà, il più rapido era stato Gabriel Rodrigo, ma il pilota del Gresini Racing si è visto cancellare il suo giro migliore a causa delle bandiere gialle provocate dalle cadute di Maximilian Kofler e Jason Dupasquier. L'argentino quindi si ritroverà a dover passare dalla Q1.

Nella scia di Migno invece c'è un trenino di piloti che sono riusciti ad ottenere la loro miglior prestazione del weekend proprio stamani. Staccata di 177 millesimi troviamo l'altra Honda del Gresini Racing, quella affidata a Jeremy Alcoba.

Ma la buona notizia è che tra quelli che sono riusciti a centrare la Q2 diretta c'è anche Niccolò Antonelli, questa mattina accreditato del terzo tempo a 194 millesimi con la sua Honda della SIC58 Squadra Corse.

L'ultimo ad essersi guadagnato la Q2 grazie alla prestazione di questa mattina invece è il turco Deniz Oncu, quarto con la KTM del Team Tech 3 a 244 millesimi.

In quinta, sesta e settima posizione troviamo poi Alonso Lopez, Raul Fernandez e Tatsuki Suzuki, tutti qualificati grazie alla prestazione ottenuta ieri. Per Ayumu Sasaki e Filip Salac invece l'ottavo ed il nono tempo di questa mattina non sono bastati per evitare la Q1. Cosa che invece è riuscita a Sergio Garcia, decimo stamani, ma in Q2 grazie al termpo della FP2.

L'elenco di tutti gli altri che sono riusciti a guadagnarsi la Q2 grazie alla prestazione di ieri poi contempla Romano Fenati, il leader iridato Albert Arenas ed il suo inseguitore Ai Ogura, ma annche Celestino Vietti, Darryn Binder e Jaume Masia.

Tra quelli che invece dovranno passare dalla Q1, oltre al nome di Gabriel Rodrigo spiccano i nomi di John McPhee e di Dennis Foggia, pure loro beffati dai tempi cancellati all'ultimo giro. Purtroppo poi saranno in Q1 anche gli altri italiani, quindi Stefano Nepa, Davide Pizzoli e Riccardo Rossi.

Da segnalare anche le brutte cadute di Barry Baltus e Kaito Toba, entrambe avvenute alla curva 2, con il giapponese che ha avuto la peggio, essendo costretto anche a passare dal Centro Medico.