Moto3, Aragon, Libere 2: Fernandez vola, Fenati secondo

Raul Fernandez ha fatto decisamente la differenza nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon di classe Moto3. Lo spagnolo della KTM Ajo è arrivato davvero vicino a sfondare il muro dell'1'58" con il suo 1'58"144, ma soprattutto lo ha fatto quando buona parte del gruppo era addirittura al di sopra della soglia dei due minuti.

Alle sue spalle si è issato Romano Fenati, che con la sua Husqvarna però si è visto infliggere un ritardo di ben 438 millesimi. Terzo tempo poi per il leader del Mondiale Albert Arenas, staccato di oltre mezzo secondo con la KTM del Team Aspar.

Dopo il miglior tempo di stamattina, si è confermato particolarmente in palla anche Darryn Binder, quarto con la KTM del Team CIP. Per trovare la prima delle Honda bisogna scorrere la classifica fino al quinto posto, dove troviamo quella con i colori della SIC58 Squadra Corse affidata a Tatsuki Suzuki, che sembra aver messo alle spalle l'infortunio di Misano.

Il "Giapporiccionese" apre proprio un bel filotto di Honda, del quale fanno parte anche gli spagnoli Sergio Garcia e Jaume Masia, ma soprattutto un Ai Ogura che questo fine settimana sembra essere tornato a faticare meno rispetto alle ultime uscite.

Celestino Vietti ha dovuto aspettare proprio l'ultimo giro per portare la sua KTM dello Sky Racing Team VR46. Tra i piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 poi c'è anche Niccolò Antonelli, autore del 14esimo tempo, alle spalle anche di Alonso Lopez, Carlos Tatay, Kaito Toba e Gabriel Rodrigo, vittima anche di una scivolata.

Tra quelli che invece al momento dovrebbero passare dalla Q1 figura quindi anche uno dei contendenti al titolo come John McPhee, ma purtroppo pure diversi ragazzi di casa nostra, a partire da Andrea Migno in 17esima posizione. Attardato anche Dennis Foggia, 20esimo, ma out ci sono pure Stefano Nepa, Riccardo Rossi e Davide Pizzoli, tutti nelle posizioni di rincalzo.

Infine, purtroppo è arrivata la conferma della quarantena per Tony Arbolino, che quindi questo fine settimana non potrà essere della partita. Il pilota della Snipers Rivacold era stato vicino ad un positivo nel volo che lo aveva riportato a casa da Le Mans domenica scorsa e quindi per lui è scattato l'isolamento. Una vera disdetta per Tony, che in Francia si era riportato solo a -20 dalla vetta.