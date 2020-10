Moto3, Aragon, Libere 1: nel gelo Binder precede Vietti

Il weekend di Motorland Aragon del Mondiale Moto3 si è aperto subito con un giallo. La prima sessione di prove libere è infatti cominciata con la moto di Tony Arbolino ferma ai box.

Il pilota della Rivacold Snipers ha infatti viaggiato su un aereo su cui era presente un positivo e quindi, nonostante il suo tampone sia risultato negativo, è stato messo in quarantena. Ora bisognerà capire se otterrà il via libera per il resto del weekend o se per lui questo possa essere il capolinea nella corsa al titolo.

Quando è stato il momento di scendere in pista, la temperatura era glaciale, inferiore ai 10 gradi per quanto riguarda l'aria e i tempi sono andati via via abbassandosi nel corso dei 40 minuti a disposizione, premiando alla fine Darryn Binder, che è stato il solo capace di scendere sotto al muro dei due minuti in 1'59"813.

Il sudafricano del Team CIP ha fatto una bella differenza con la sua KTM, staccando di ben 331 millesimi il diretto inseguitore, che è stato Celestino Vietti dello Sky Racing Team VR46, reduce dalla bella vittoria di Le Mans.

Terzo tempo per John McPhee, staccato di mezzo secondo, ma primo tra i piloti Honda per i colori del Petronas Sprinta Racing. Quarto tempo per la KTM di Augusto Fernandez, mentre a seguire c'è un ritrovato Niccolò Antonelli, autore di un ottimo quinto tempo con la Honda della SIC58 Squadra Corse.

Restando nel box della squadra di Paolo Simoncelli sembra aver fatto un bel passo avanti anche Tatsuki Suzuki, operato al polso dopo Misano, che ha staccato l'ottavo crono, alle spalle anche di Alonso Lopez e di Ai Ogura.

Dopo aver dominato il turno, abbassando continuamente il limite almeno fino ai minuti conclusivi, Romano Fenati ha chiuso in nona posizione, precedendo il giapponese Yuki Kunii. Tra i 14 che avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è poi anche il leader iridato Albert Arenas, 13esimo, alle spalle anche di Barry Baltus e di Deniz Oncu.

L'ultimo dei qualificati sarebbe invece Andrea Migno, 14esimo con la KTM dello Sky Racing Team VR46. Questo vuol dire che sono diversi ai big che al momento passerebbero dalla Q1: basta guardare al 19esimo posto di Gabriel Rodrigo ed al 20esimo di Jaume Masia per rendersene conto.

Subito dietro poi c'è un terzetto tutto italiano, con il duo della BOE Skull Rider composto da Davide Pizzoli e Riccardo Rossi davanti a Dennis Foggia, attardato da una caduta alla curva 14. Il quadro dei nostri poi si completa con il 26esimo tempo di Stefano Nepa.

Da segnalare poi anche l'highside di Ryusei Yamanaka alla curva 2, ma anche la giornata nera della Rivacold Snipers, con anche Filip Salac che è rimasto senza tempi a causa di un problema al propulsore della sua Honda, sostituito a tempo da record.