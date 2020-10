Moto3, Aragon: Fernandez in pole, ma Vietti lo fa sudare

Per quel che aveva mostrato ieri, ma in generale in qualifica quest'anno, Raul Fernandez era considerato il grande favorito per la caccia alla pole del Gran Premio d'Aragon di classe Moto3. Il pilota della KTM Ajo ha centrato l'obiettivo, ma probabilmente ha faticato di più quanto sarebbe stato lecito aspettarsi.

Lo spagnolo ha piazzato nel suo primo tentativo un 1'57"681 che sembrava irraggiungibile per tutto il resto del gruppo, ma non aveva fatto i conti con Celestino Vietti, che ci ha provato fino alla fine e si è arreso solo per 59 millesimi.

Di passaggio in passagio, il pilota dello Sky Racing Team VR46 si è avvicinato sempre di più e all'ultimo giro ha avuto a disposizione anche la scia di Tatsuki Suzuki, che però non è bastata. Come unico ad essere sceso sotto all'1'58" oltre a Fernandez, che oggi si è preso la sua quarta pole stagionale, Celestino si è guadagnato una prima fila importante dopo la vittoria di Le Mans.

Un risultato che permette di tenere sotto pressione il leader Albert Arenas, che però a sua volta si è reso protagonista di una grande qualifica, chiudendo terzo. Il tutto mentre il diretto inseguitore Ai Ogura invece è solo ottavo e Tony Arbolino invece non può essere della partita: il pilota della Rivacold Snipers è in quarantena per essere stato a contatto con un positivo al COVID-19.

Ha pagato anche il gioco di squadra fatto in casa Max Racing Team, con Alonso Lopez e Romano Fenati che hanno piazzato le loro Husqvarna rispettivamente in quarta ed in sesta posizione. Tra di loro invece avranno la Honda della SIC58 Squadra Corse affidata a Suzuki, che all'ultimo giro si è lamentato di essere stato ostacolato dal connazionale Ogura.

L'aria di casa sembra aver fatto particolarmente bene a Carlos Tatay, che si affaccia nelle prime posizioni con il settimo tempo. Dopo essere riuscito a passare il taglio della Q1, Gabriel Rodrigo si è invece dovuto accontentare del nono posto in griglia, alle spalle anche di Ogura, con la sua Honda del Gresini Racing.

Continuando a scorrere la classifica, bisogna scendere fino alla quarta fila per trovare Niccolò Antonelli, 12esimo alle spalle di John McPhee e Darryn Binder. Subito dietro al pilota della SIC58 Squadra Corse c'è invece Andrea Migno, che forse sperava in qualcosa in più del 13esimo posto dopo il miglior tempo della FP3. Delude poi Jaume Masia, solo 17esimo.

Dopo la brutta caduta della FP3 di questa mattina, Kaito Toba è tornato in sella alla sua KTM, ma questo non gli è bastato per centrare la Q2. Il giapponese è stato infatti il primo degli eliminati al termine della Q1, rimanendo beffato per appena 46 millesimi.

Purtroppo tra quelli che non sono riusciti a passare il taglio c'è anche Dennis Foggia: il pilota del Leopard Racing domani quindi dovrà andare a schierare la sua Honda in 20esima posizione.

Eliminati anche gli altri italiani che sono scesi in pista nel primo segmento della qualifica: Stefano Nepa prenderà il via dalla 24esima casella dello schieramento, mentre poco più indietro ci sono i due portacolori della BOE Skull Rider, con Davide Pizzoli 26esimo davanti a Riccardo Rossi.

Classifica Q2

Classifica Q1