Moto3, Andalusia, Libere 3: Migno polverizza il record

Correre per due settimane di fila sulla stessa pista, sta portando i piloti della Moto3 a polverizzare di sessioni in sessione il record di Jerez de la Frontera. La buona notizia è che a prendersi il primato nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Andalusia è stato un pilota italiano.

Andrea Migno ha portato la sua KTM dello Sky Racing Team VR46 veramente ad un soffio dallo sfondare il muro dell'1'45" con un 1'45"165 con cui ha battuto di ben 181 millesimi l'1'45"346 della Honda di John McPhee che sembrava già una prestazione stratosferica.

Terzo tempo per la Honda con i colori del Gresini Racing affidata a Jeremy Alcoba, seguito dal giapponese Ai Ogura. A completare la top 5 invece troviamo la KTM di Raul Fernandez, che stamattina è rimasto abbastanza "coperto", attaccando solo nel finale.

Sesto tempo per il suo compagno di squadra Kaito Toba, con il "giapporiccionese" Tatsuki Suzuki che è riuscito a guadagnarsi la Q2 con il settimo tempo nonostante sia incappato in una scivolata alla curva 6 con la sua Honda della SIC58 Squadra Corse.

Se Migno ha polverizzato il record della pista, non è stata però una FP3 particolarmente positiva per i ragazzi di casa nostra: oltre al battistrada, infatti, si sono guadagnati l'accesso diretto alla Q2 solamente Tony Arbolino e Celestino Vietti, che occupano rispettivamente l'ottava e l'11esima posizione.

Tra di loro si sono infilati Jaume Masia ed il leader iridato Albert Arenas. Gli ultimi tre a staccare il pass per la fase decisiva della qualifica sono invece Gabriel Rodrigo, nettamente meno incisivo rispetto alla scorsa settimana, Deniz Oncu e Sergio Garcia.

Come detto, nella Q1 quindi ci saranno più piloti italiani che posti disponibili nella Q2: continuando a scorrere la classifica bisogna arrivare addirittura alla 19esima piazza per trovare Niccolò Antonelli, con Dennis Foggia e Romano Fenati che sono poco più indietro in 21esima e 22esima.

Ancora più indietro il terzetto composto da Stefano Nepa, Davide Pizzoli e Riccardo Rossi, che occupano le posizioni comprese tra la 26esima e 28esima.

Da segnalare poi il brutto highside di Filip Salac alla curva 13, con il portacolori della Rivacold Snipers che si è allontanato zoppiccando e dovendo contare sull'aiuto dei commissari. Manca all'appello poi Alonso Lopez, dichiarato unfit per un problema di salute che non è stato specificato.

