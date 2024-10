Moto3 | Alonso campione: “Niente lacrime sul podio? Avevo già pianto ieri"

A soli 18 anni, David Alonso è diventato il nuovo Campione del Mondo della Moto3, grazie a una vittoria incontrastata nel Gran Premio del Giappone della Moto3. Per lo spagnolo si tratta del decimo successo ottenuto quest'anno, solamente uno dietro Valentino Rossi, che nel 1997 ne aveva ottenuti 11.

"Non so cosa dire, ringrazio e dico grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo e mi hanno aiutato, soprattutto nei momenti difficili, ad arrivare qui. Mi sento molto fortunato a poter vivere questa esperienza", ha spiegato il nuovo campione dopo essere sceso dal podio, dove non ha versato una lacrima.

"Sabato sera tutto stava andando tutto normalmente ma, dopo la riunione del pomeriggio, non mi sentivo consapevole di poter essere campione del mondo. Però, quando sono arrivato in albergo mi sono messo davanti allo specchio e mi sono detto: 'domani puoi essere campione'. Ho iniziato a piangere, è venuto fuori il mio lato sensibile, ma ho visto che mi faceva bene piangere, quello che ho pianto ieri non lo piango oggi", ha detto.

Anche se può sembrare solo una delle dieci vittorie che ha accumulato, non è stata una gara facile per Alonso. "È il bello di poter vivere la lotta per un titolo, ci sono situazioni che ti mettono alla prova e ti fanno migliorare per il futuro. Oggi ho dovuto lottare contro questa paura, soprattutto nelle curve 7 e 8, o nella curva 1, sono entrato lì e ad ogni giro avevo paura di cadere, questo non mi permetteva di inclinare la moto o di frenare come avrei dovuto, ero molto teso. Avevo paura di perdere, o meglio di vincere. Poi ho cercato di fermarmi, respirare e combattere l'emozione per andare avanti", ha detto.

David Alonso, CFMOTO Aspar Foto di: Oro e Oca / Immagini Motorsport

Dopo la gara, tutti i piloti in griglia si sono congratulati con il campione, e anche con quelli delle altre categorie come, Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, campioni prima di lui.

"Dall'Indonesia ho chiesto a tutti quelli che ho incontrato come fosse il momento di mettere in gioco il Campionato del Mondo. Joan Mir è stato il primo, mi ha detto che quando volevo andare a colpo sicuro, dovevo andare a vincere. Qui a Motegi, Bagnaia, Márquez, mi hanno detto di non essere ansioso e sotto pressione di dover per forza vincerlo qui in Giappone, che avrei potuto vincere nella gara successiva. Ma avevo paura di dover andare in Australia, che lì avrebbe piovuto, che ci sarebbe voluto più tempo... Volevo togliermi il pensiero. E mi hanno detto di non pensarci, di rilassarmi".

A metà stagione, Alonso ha confessato di aver avuto un difficile momento di crisi. "L'anno scorso le gare e i circuiti erano sempre gli stessi e la stagione è volata via. Quest'anno si stava allungando molto, il tempo non passava, il weekend era eterno, due giorni sembravano una settimana, immagino l'intensità con cui l'abbiamo vissuta, dando il massimo in ogni uscita in pista".

"È stato un anno che, dall'Inghilterra, dove c'è stato un momento di crisi, non ce la facevo più, è stata una settimana molto difficile quella tra Silverstone e l'Austria, ho dovuto resettare, ho iniziato ad allenarmi con una moto da strada perché non ce la facevo più, non avevo più energie, le avevo spese tutte e mancava metà stagione. Non avevo voglia di fare nulla, è stata una svolta importante".

David Alonso, CFMOTO Aspar Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Gli ultimi giri sono stati molto tesi. "Negli ultimi tre giri ero davanti e quando ho visto il tabellone e la distanza ho pensato che potevo farcela, guardavo i tempi sul cruscotto, quando non mi hanno passato nella frenata in discesa ho capito che potevo farcela".

Alonso ha chiesto ad Aspar di venire in Giappone, dove non si recava da oltre 10 anni. "Sono felice che per Jorge sia valsa la pena di fare il viaggio in Giappone, perché a lui non piace affatto venire qui in Giappone e venerdì e sabato si stava già lamentando di essere qui (ride)", ha scherzato.

Anche se non sono in Giappone, il legame di Alonso con i suoi genitori è assoluto e quotidiano. "I miei genitori sono a casa, ci diamo sempre il buongiorno, oggi il messaggio era di incoraggiamento, di non avere paura. Lontani ma sempre vicini e connessi", ha detto prima di aggiungere: "Mi era chiaro che se avessi vinto il titolo avrei portato fuori le due bandiere, quella della Colombia e quella della Spagna, quella di mia madre e quella di mio padre", ha detto il nuovo campione.