La Moto3 avrà le centraline Dell'Orto fino al 2025

La Dorna ha annunciato di aver prolungato di altri cinque anni il contratto con Dell'Orto, con l'azienda italiana che continuerà ad essere il fornitore unico delle centraline della classe Moto3 del Mondiale fino al 2025.

L'azienda lombarda è ormai il fornitore unico della categoria dal 2012, ma è partner di lunga durata dal Motomondiale. Per esempio, recentemente è entrata a far parte anche del progetto MotoE, per la quale è il partner ufficiale per quanto riguarda l'acquisizione dati.

"In un settore competitivo come quello del motorsport, essere riconfermato per la quarta volta consecutiva come fornitore esclusivo di ECU Moto3 mi rende orgoglioso dell'ottimo lavoro svolto" ha detto Andrea Dell'Orto, vice presidente esecutivo di Dell'Orto.

"La fiducia riposta in Dell'Orto dal 2012 per il campionato Moto3 e dal 2019 per la FIM Enel MotoE World Cup, oltre che motivo di orgoglio, è uno stimolo ad investire nel motorsport. Un investimento che si trasforma in know-how da trasferire ai prodotti a due e quattro ruote che guidiamo ogni giorno e che rafforza la politica di riscatto del nostro marchio" ha aggiunto.

"Siamo molto lieti di annunciare che Dell'Orto continuerà ad essere il fornitore esclusivo di ECU Moto3 fino al 2025. Partner di fiducia sin dall'inizio della Moto3 nel 2012, e da quando è diventata anche un prezioso collaboratore di MotoE, Dell'Orto è una parte importante del nostro sport ed è una fantastica notizia averli a bordo nella classe leggera per altri cinque anni" ha concluso Pau Serracanta, managing director di Dorna Sports.