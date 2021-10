Follia di Oncu ad Austin: incidente pauroso, ma tutti illesi

La Moto3 ha regalato attimi di vero terrore ad Austin, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Nella mente di tutti c'era ancora la tragedia di Dean Berta Vinales lo scorso fine settimana a Jerez, quindi quello che è accaduto durante il Gran Premio delle Americhe ha veramente gelato il sangue.

La gara era già stata interrotta a causa di un incidente che aveva avuto per protagonista Filip Salac. Il pilota della Prustel GP era cosciente, ma era rimasto steso accanto alla pista all'uscita della curva 11, quindi la corsa era stata interrotta prima dell'arrivo del gruppo.

Alla ripartenza, con la gara impostata sulla distanza di appena cinque giri, al terzo giro è successo davvero il finimondo sul rettilineo opposto: Deniz Oncu ha sfilato Jeremy Alcoba sul rettilineo opposto, ma poi il turco ha tagliato la strada al pilota del Gresini Racing, che ha perso l'anteriore ed è scivolato, con la sua Honda che è rimasta in mezzo alla pista.

A quel punto, Andrea Migno e Pedro Acosta, che erano alle sue spalle, non hanno potuto fare nulla per evitarla, decollando entrambi in maniera impressionante, con lo spagnolo della KTM Ajo che è stato sbalzato addirittura contro le barriere.

Miracolosamente, tutti i piloti che seguivano sono riusciti ad evitare sia le moto che i ragazzi che erano rimasti in mezzo alla pista, quindi sono usciti tutti incolumi da un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze davvero drammatiche. La rabbia dei piloti coinvolti era comunque evidente, quindi sarà il caso che la Race Direction cominci a prendere dei provvedimenti esemplari.

Visti i ritardi accumulati, alla fine non è stato possibile riprendere la corsa, quindi la vittoria, la prima della carriera, è stata assegnata ad Izan Guevara, che comandava la corsa alla prima interruzione. La cosa curiosa è che alla ripartenza il pilota del Team Aspar si era fermato a causa di un problema tecnico.

Sul podio salgono anche Dennis Foggia e John McPhee, con l'italiano che quindi riesce a ridurre ulteriormente il suo distacco nei confronti di Acosta, che viene comunque classificato ottavo nonostante l'incidente. Ora lo spagnolo guida la classifica con 30 punti di margine sull'italiano del Leopard Racing.