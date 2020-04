Foggia avvia una raccolta fondi per la lotta al Coronavirus

Il Coronavirus viaggia veloce e per fermare il contagio anche il motomondiale ha deciso di andare in pausa. Il rischio che questa stagione non si possa disputare è alto, ma Dorna sta facendo di tutto affinché si possa tornare in pista. Nell’attesa di riprendere le attività in sella alla moto, i piloti non restano con le mani in mano e cercano di aiutare, ognuno a modo suo, nell’emergenza COVID-19.

Anche Dennis Foggia ha deciso di dare il suo contributo nella lotta al Coronavirus. Il pilota del team Leopard ha avviato una raccolta fondi sull’ormai celebre piattaforma GoFundMe.com, in cui ognuno potrà effettuare la propria donazione. Come spiegato dal giovane pilota della classe Moto3, il ricavato sarà devoluto alla Caritas della diocesi di Palestrina, che aiuterà le famiglie più in difficoltà durante questa emergenza sanitaria.

Non solo donazioni: Foggia ha spiegato infatti che tutti coloro che sottoscriveranno una donazione, avranno l’opportunità di iscriversi gratuitamente al suo fan club ufficiale con la ‘special card edition’. Inoltre, si avrà l’occasione di partecipare all’estrazione di un casco, un paio di guanti e le saponette autografate. L’alfiere Leopard ha deciso anche di mettere in palio due pass paddock con accesso hospitality validi per gli appuntamenti italiani.

“Ciao ragazzi, sono a casa, ma senza correre non ci so stare – così esordisce Dennis Foggia nel post Instagram pubblicato per promuovere l’iniziativa – Questa volta ho deciso di dare gas, ma non sull’asfalto, ma sul sito gofundme. Ho avviato una raccolta fondi e da questo momento sarà possibile sottoscrivere una donazione. Tutto il ricavato sarà donato alla diocesi di Palestrina”.

“Per ringraziarvi, darò in omaggio a chi darà il proprio contributo l’iscrizione al fan club con la special card edition e, attraverso un’estrazione, ci saranno in palio casco, guanti e slider autografate da me, oltre a due pass con cui potrete accedere al mondiale, nel paddock e nell’hospitality Leopard. Do questi miei cimeli che per me sono molto importanti, però sono sicuro che ne varrà la pena. Tenete duro, un abbraccio”.

Si potrà effettuare la propria donazione andando sul sito ufficiale, che trovate di seguito: https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid19-diocesi-di-palestrina

Video correlati