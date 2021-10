Ceccarelli: “Piloti Moto3 da punire più duramente”

Quanto accaduto ad Austin in occasione della gara di Moto3 ha fatto gelare il sangue nelle vene a molti. Questa stagione abbiamo già pianto le scomparse di Dupasquier, Millan e Dean Berta Vinales; assistere a gesti sconsiderati come quelli di Oncu non è una cosa che ci saremmo aspettati di vedere dopo questo 2021 a tinte fosche per chi pratica motociclismo.

La sanzione ad Oncu, per certi aspetti, avrebbe dovuto essere da esempio e ben più severa del semplice ban per due Gran Premi. A questa età, chi corre in moto ad alti livelli deve capire che rischia di compromettere seriamente la propria carriera se solo osa compiere una manovra simile in pista.