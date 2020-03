Antonelli si opera alla spalla e salta il GP del Qatar

Ci sarà un italiano in meno sulla griglia di partenza del Gran Premio del Qatar della classe Moto3. Già orfano dell'intera griglia della MotoGP, il weekend di Losail dovrà fare a meno anche di Niccolò Antonelli.

Il pilota della SIC58 Squadra Corse si è lussato una spalla in occasione dei test collettivi di Jerez de la Frontera. La stessa che gli aveva creato dei problemi nella seconda parte del 2019 e che gli ha impedito di portare a termine i test della scorsa settimana in Qatar.

La situazione è stata quindi valutata insieme al professor Porcellini, che ha ritenuto necessario intervenire chirurgicamente, facendolo il prima possibile. Per questo "Nelli" non potrà essere in pista nel fine settimana di Losail.

Al suo posto, dunque, correrà José Garcia, già portacolori della SIC58 Squadra Corse nel CEV. Per lui non si tratterà del debutto assoluto nel Mondiale, visto che lo scorso anno aveva sostituito l'infortunato Romano Fenati sulla Honda dello Snipers Team in occasione dei GP di Aragon e di Thailandia.