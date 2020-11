Vietti passa in Moto2 sempre con lo Sky Racing Team VR46

Dopo l’annuncio del passaggio di Luca Marini in MotoGP con il Team Esponsorama Racing, lo Sky Racing Team VR46 ha comunicato il nome del pilota che prenderà il suo posto in Moto2.

Sarà Celestino Vietti ad ereditare la Kalex lasciata libera da Marini e dividere il box con il confermato Marco Bezzecchi.

Per Vietti si tratta della prosecuzione di un rapporto con il team nato sin dai tempi dal CEV e poi proseguito nel Motomondiale dal 2018 quando ha fatto il suo debutto in Moto3 in occasione degli ultimi 4 round del campionato.

Celestino affronterà quindi un salto di categoria con una delle squadre più competitive e da rookie dovrà confermare le ottime prestazioni già viste in questa stagione nella quale, attualmente, occupa il terzo posto in classifica.

La soddisfazione per l’accordo è stata espressa da Pablo Nieto, Team Manager dello Sky Racing Team VR46: “Ci aspettiamo molto dalla Moto2, con Bezzecchi tra i piloti più veloci e talentuosi della categoria e Vietti Ramus nel ruolo di rookie”.

Grande felicità è emersa dalle dichiarazioni di rito rilasciate da Vietti una volta confermata l’ufficialità dell’accordo: “Andare in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 è una grande opportunità. Sono molto contento di condividere un altro momento chiave della mia carriera con questa squadra. Marco è un amico d’infanzia, sarà bello lavorare insieme e Luca sarà un esempio da seguire”.

Anche Bezzecchi ha voluto dare il proprio benvenuto a Vietti complimentandosi anche con il suo attuale compagno di team, Luca Marini, per il passaggio in MotoGP: “Sono molto contento per Luca, ha dimostrato di essere pronto per la MotoGP. Sono anche felice dell’arrivo di Celestino, mio amico da una vita. Da quando sono arrivato nello Sky Racing Team VR46 sono tornato a guidare come sognavo, sono sicuro che nel 2021 ci divertiremo”.