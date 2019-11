Ufficiale: Garzo torna in Moto2 con il team Pons

La griglia di partenza della Moto2 ha subìto dei cambiamenti con l’improvviso approdo di Alex Marquez in MotoGP ed il mercato piloti continua a muoversi: l’ultima novità riguarda Hector Garzo, che a partire dal 2020 affiancherà Lorenzo Baldassarri nel team Pons. Il pilota spagnolo ha firmato un contratto biennale e lascerà così la MotoE per tornare nella classe intermedia del motomondiale.

Garzo sostituirà quindi Augusto Fernandez, che ha approfittato della sella lasciata libera dal Campione del mondo in carica nel team Marc VDS. La line-up del team Pons è così completa nonostante il cambiamento dell’ultimo minuto. La squadra era in dubbio fra Mattia Pasini ed Hector Garzo, ma la scelta è ricaduta sullo spagnolo, che aveva già disputato dei test a Valencia proprio con il team.

Dal 2020 dunque Garzo lascerà il Coppa del Mondo MotoE, di cui è stato uno dei protagonista nella stagione d’esordio ottenendo ottimi risultati e chiudendo in quarta posizione nella classifica generale. Il team Tech 3 lascia andare il pilota nonostante avesse ancora un anno di contratto per potergli permettere di tornare in Moto2, in cui aveva già corso nel 2017 come sostituto di Xavi Vierge per poi disputare un anno completo nel 2018.

Hector Garzo ha già avuto un piccolo assaggio di quella che sarà la sua moto nei test di Valencia, conclusi con grande soddisfazione: "Sono state prove molto positive, perché l’adattamento alla nuova moto è avvenuto abbastanza velocemente. Lascio Valencia contento, consapevole che abbiamo lavorato tutti bene”.

Anche Sito Pons aveva espresso entusiasmo nei confronti di quello che è diventato ufficialmente il proprio pilota: “I risultati ottenuti hanno superato ogni aspettativa. Ha svolto un ottimo lavoro, ha realizzato tempi costanti ed è stato in gradi di trasmettere ai tecnici le sue sensazioni in sella alla moto. È stato uno dei piloti più rapidi nei due giorni di test. Senza dubbio questo è stato un esordio molto positivo sia per lui sia per la squadra”.