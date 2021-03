Test Moto2 Qatar, Giorno 3: Lowes su Bezzecchi

Tutto è pronto per l’inizio della stagione 2021 della Moto2, che ha concluso oggi i test di Losail. L’ultima giornata porta la firma di Sam Lowes, che si pone come il grande favorito per questo campionato, dopo aver perso l’opportunità di lottare lo scorso anno a causa di un infortunio. Il britannico ha fermato il cronometro sull’1’58”655, ma i tempi sono ancora molto serrati, con ben 19 piloti racchiusi in meno di un secondo.

Subito alle spalle di Lowes troviamo Marco Bezzecchi, staccato di solamente 13 millesimi. Il pilota dello Sky Racing Team VR46si mostra un grande contendente insieme al portacolori del team Marc VDS, ma non sono da escludere gli altri piloti, primo dei quali Remy Gardner. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo paga solo 48 millesimi dalla vetta e si piazza in terza posizione.

Nei tempi molto serrati rientra anche Jake Dixon, che sembra sempre più in forma dopo l’infortunio e chiude l’ultima giornata di test con il quarto crono davanti a Xavi Vierge. Lo spagnolo, in testa nel secondo giorno, archivia il Day 3 con il quinto crono, a due decimi dalla vetta. Bo Bendsneyder è invece sesto e precede Nicolò Bulega, settimo con la Kalex del team Federal Oil Gresini Moto2. L’ottavo tempo è di Raul Fernandez, migliore degli esordienti nella classe intermedia.

Albert Arenas conclude i test del suo debutto in Moto2 con il nono tempo, mentre chiude la top 10 Aron Canet. A 126 millesimi dalla decima posizione si piazza Stefano Manzi, che accusa sei decimi di ritardo da Sam Lowes. Alle sue spalle troviamo Ai Ogura, 12esimo. Restano più attardati gli altri italiani: Tony Arbolino non va oltre il 16esimo crono, pur pagando otto decimi dal primo tempo. Fabio Di Giannantonio arranca in quest’ultima giornata ed è 18esimo.

Per trovare gli altri italiani bisogna scorrere la classifica e Lorenzo Baldassarri è 23esimo, a poco più di un secondo da Lowes. Giornata difficile anche per Celestino Vietti, che è solamente 25esimo e rimane a 1.2 secondi di ritardo dalla vetta e anche dal compagno di squadra, che invece è secondo nella classifica dei tempi. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 precede Lorenzo Dalla Porta e Simone Corsi, 26esimo e 28esimo rispettivamente.