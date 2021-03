Test Moto2 Qatar, Giorno 1: il primo squillo è di Gardner

Remy Gardner ha iniziato con il piede giusto la tre giorni di test collettivi della Moto2 in Qatar. Il figlio d'arte, passato quest'anno a difendere i colori della Red Bull KTM Ajo ha infatti messo la sua Kalex in cima alla lista dei tempi, con un 1'59"074 già migliore del giro veloce in gara dello scorso anno a Losail, ma distante di circa un secondo dalla pole 2020.

Una prestazione che ha permesso all'australiano di distanziare di 269 millesimi Aron Canet, suo diretto inseguitore e primo tra i piloti in sella alla Boscoscuro, che altro non è che la ex Speed Up. Terzo tempo, ma a ben 480 millesimi, per lo statunitense Joe Roberts, che ha preso il posto del campione del mondo Enea Bastianini all'Italtrans Racing.

Quarto tempo poi per il britannico Sam Lowes, confermatissimo alla Marc VDS ed autore di una scivolata senza conseguenze, mentre in quinta piazza troviamo il migliore degli italiani, che è stato Nicolò Bulega, staccato di 509 millesimi con la Kalex del Gresini Racing in 1'59"583.

Discreta anche la prestazione dei due portacolori della Petronas Sprinta Racing, entrambi nella top 10 con le loro Kalex: Xavi Vierge è sesto, mentre Jake Dixon è nono, anche se non ha ancora recuperare al 100% dall'infortunio di fine 2020. Tra di loro si sono infilati poi altri due veterani della categoria come Marcel Schrotter ed Augusto Fernandez, mentre in decima piazza c'è il migliore dei rookie, Raul Fernandez con la seconda Kalex della Red Bull KTM Ajo.

Appena fuori dalla top 10 c'è Fabio Di Giannantonio, per il momento lontano dalle posizioni in cui se lo aspettano tutti con la Kalex del Gresini Racing. Il suo distacco di oltre nove decimi è abbastanza alto per ora. Ma lo stesso discorso vale per un altro dei grandi favoriti nella corsa al titolo, ovvero Marco Bezzecchi, che è 16esimo con la Kalex della Marc VDS. Male anche Jorge Navarro, solamente 21esimo.

Poco più avanti c'è Simone Corsi, 13esimo con la MV Agusta, mentre per il momento pare più in difficoltà il suo compagno Lorenzo Baldassarri, che non è andato oltre al 26esimo tempo, con ben 1"8 di ritardo. Continuando a parlare dei nostri, nella top 20 c'è spazio anche per il rookie Tony Arbolino, 17esimo con la Kalex della Intact GP, e per Stefano Manzi, 19esimo con la Kalex di Pons.

Continuando a scorrere la classifica, in 22esima e 23esima piazza troviamo gli ultimi due iridati della Moto3, Lorenzo Dalla Porta ed Albert Arenas, seguiti a ruota da Celestino Vietti. Il quadro dei ragazzi di casa nostra si completa poi Yari Montella, 28esimo.

