Test Moto2 Jerez, Giorno 2: zampata di Bezzecchi, stupisce Canet

La seconda giornata dei test collettivi della Moto2 sul tracciato di Jerez de la Frontera ci ha regalato il ritorno al vertice di uno dei ragazzi di casa nostra che ha il bisogno e la voglia di riscattarsi in questo 2020.

Il più veloce è stato infatti Marco Bezzecchi, che sembra aver già trovato un grande feeling con la Kalex dello Sky Racing Team VR46, dopo le difficoltà dello scorso anno sulla KTM, ed oggi ha fatto segnare il nuovo primato ufficioso del tracciato andaluso, scendendo fino a 1'40"448.

Una prestazione con cui ha abbassato di circa quattro decimi il primato fatto segnare 24 ore fa da Remy Gardner, che oggi invece si è dovuto accontentare del 13esimo crono con la Kalex del SAG Team.

Una bella sorpresa però è arrivata anche dal diretto inseguitore di "Bez", perché in seconda posizione si è issato il rookie Aron Canet, che con la sua Speed Up del Team Aspar ha girato in 1'40"710, chiudendo a 262 millesimi dalla vetta.

Nonostante sia tutt'altro che in condizioni fisiche perfette, in seguito ad una caduta avvenuta nei test privati della scorsa settimana, Jorge Martin è riuscito a piazzarsi terzo con la Kalex della Red Bull KTM Ajo, anche se distanziato di 459 millesimi. Dietro di lui, sotto all'1'41" ci sono però anche il veterano Thomas Luthi e la Speed Up di Jorge Navarro.

Bisogna scorrere la classifica fino all'ottava posizione per trovare il secondo degli italiani, che è Lorenzo Baldassarri. Il pilota del Pons Racing ha chiuso a 759 millesimi dalla vetta e davanti a lui ci sono anche le altre due Kalex di Xavi Vierge e Tetsuta Nagashima.

Nella scia di "Balda" troviamo invece Luca Marini, rimasto distante di poco meno di otto decimi dal compagno di squadra. Complice anche una scivolata alla curva 8, dopo aver chiuso secondo ieri, Enea Bastianini si è dovuto accontentare del 12esimo tempo, alle spalle anche di Joe Roberts e di Edgar Pons.

14esimo tempo invece per Nicolò Bulega, che con la Kalex del Gresini Racing è l'ultimo ad aver pagato meno di un secondo nei confronti del battistrada, seguito pochi millesimi più indietro dalla Speed Up di Fabio Di Giannantonio.

Oggi sono rimaste piuttosto indietro anche le due MV Agusta, con Stefano Manzi in 19esima posizione a 1"4 e Simone Corsi un paio di decimi più lento in 22esima. Il quadro dei ragazzi di casa nostra si completa poi con il 24esimo tempo del campione del mondo Moto3, Lorenzo Dalla Porta, che prosegue il suo apprendistato con la nuova categoria con 1"8 di distacco.

Da segnalare anche la caduta alla curva 2 del britannico Jake Dixon: il pilota della Petronas SRT si è procurato un infortunio all'anulare della mano destra e quindi non potrà scendere in pista domani, nella terza ed ultima giornata in terra spagnola.

Test Moto2 Jerez - Top 10 Giorno 2

1. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) – 1'40"448

2. Aron Canet (Aspar Team) + 0"262

3. Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) + 0"459

4. Tom Lüthi (Liqui Moly Intact GP) + 0"462

5. Jorge Navarro (Speed Up Racing) + 0"533

6. Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) + 0"666

7. Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo) + 0"741

8. Lorenzo Baldassarri (FlexBox HP 40) + 0"759

9. Luca Marini (SKY Racing Team VR46) + 0"784

10. Joe Roberts (American Racing) + 0"853