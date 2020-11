Speed Up conferma Navarro e gli affianca Montella nel 2021

La Speed Up ha annunciato i suoi piani per la prossima stagione del Mondiale Moto2 e non ci sono state sorprese da parte della squadra di Luca Boscoscuro.

E si comincia dalla conferma di quello che è stato il pilota di punta del telaista italiano nelle ultime due stagioni. Nonostante un 2020 deludente, che al momento lo vede solo 15esimo in classifica con 52 punti all'attivo, la Speed Up ha deciso di continuare a puntare sul pilota spagnolo anche per il 2021, con la speranza che sia una nuova occasione per raccogliere quanto sperato quest'anno.

Accanto a lui ci sarà un esordiente nel Mondiale, che però si è messo in evidenza in sella ad una Speed Up nel CEV. Si tratta dell'italiano Yari Montella, campione in carica della serie spagnola, con il quale inizierà un piano triennale nella serie iridata.

"Sono molto contento di rimanere ancora una stagione con Speed Up, con i ragazzi e tutta la squadra mi trovo davvero molto bene. Il prossimo anno sarà per me una stagione importante" ha detto Jorge Navarro.

"L’anno scorso abbiamo dimostrato il nostro potenziale lottando per il campionato, quest’anno dopo i problemi iniziali dovuti all’adattamento alla nuova gomma siamo nuovamente forti e preparati per la prossima stagione. L’obiettivo per il 2021 è essere competitivi ogni singola domenica di gara e lottare per il campionato. Ringrazio Speed Up per la fiducia" ha aggiunto.

Anche Montella è soddisfatto e carico in vista di questa nuova avventura: "Ringrazio Luca per avermi dato l’opportunità di approdare al Mondiale. Sono entusiasta e pronto ad iniziare questa nuova avventura con l’obiettivo di migliorarmi sempre e raggiungere il massimo assieme a Speed Up!".

Infine, il team manager Luca Boscoscuro ha tracciato un bilancio in vista del futuro: "Sono lieto dell’arrivo di Yari perché ritengo sia un giovane pilota dal potenziale elevato. Yari, oggi Campione Europeo Moto2 2020, ha dimostrato impegno, professionalità e crescita nei due anni del CEV trascorsi con noi, per questo sono entusiasta di accoglierlo nel team Speed Up Racing".

"È un progetto triennale che punta alla crescita del pilota con l’obiettivo di fargli esprimere al meglio il suo talento per raggiungere assieme grandi risultati.Con Jorge abbiamo deciso di affrontare assieme la prossima stagione perché siamo consapevoli di poter lottare per il titolo del Campionato del Mondo Moto2".

"Jorge è un pilota molto motivato e dedito al lavoro. So che la sua priorità è dare il massimo in sella alla sua Speed Up e questo ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo più alto".