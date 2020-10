Sospiro di sollievo per Marini: non ci sono fratture

Luca Marini e lo Sky Racing Team VR46 possono tirare un sospiro di sollievo: la TAC ha cui è stato sottoposto in ospedale, in seguito alla caduta avvenuta nei primi minuti del secondo turno di prove libere del GP di Francia, ha escluso la presenza di fratture.

Il leader del Mondiale è stato vittima di uno spaventoso highside, dovuto probabilmente ad una gomma ancora troppo fredda, in prossimità della curva 5. La sua Kalex lo ha letteralmente lanciato in aria in un punto in cui la pista inizia una discesa e quindi l'impatto al suolo è stato molto violento, soprattutto per la caviglia sinistra.

Luca si è rialzato subito ed è salito sull'ambulanza sulle sue gambe, ma si ha immediatamente manifestato dolore. Il primo controllo a cui è stato sottoposto al centro medico è stato includente, anche se si sospettava al presenza di una microfrattura al malleolo.

Per questo il pilota di Tavullia è stato trasferito in ospedale, per essere sottoposto ad una TAC che fortunatamente ha scongiurato questa ipotesi, anche se la caviglia rimane molto dolorante.

Il dolore però non può fermare Marini proprio ora che si trova in testa alla classifica iridata con 20 punti di margine. Domani, dunque, anche se non sarà semplice riuscire a mettersi lo stivale, proverà a tornare in sella alla sua Kalex.