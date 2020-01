Sky Racing Team VR46: grandi ambizioni tra novità e conferme

Il 7 è un numero chiave per lo Sky Racing Team VR46: quella che sta per cominciare è la sua settima stagione nel Motomondiale e sette sono i piloti che ha saputo portare sul podio nelle sei stagioni precedenti. Romano Fenati, Andrea Migno, Luca Marini, Celestino Vietti, Dennis Foggia, Nicolò Bulega e poi il fiore all'occhiello, quel Pecco Bagnaia che nel 2018 ha regalato anche il titolo iridato della classe Moto2.

Per il 2020 l'obiettivo è confermarsi sui livelli che hanno permesso di ottenere ben 18 vittorie e 47 podi complessivi dal 2014 ad oggi, magari provando ad alzare l'asticella con una formazione rinnovata del 50% tra vecchie e nuove conoscenze. Questo è il messaggio arrivato chiaro durante la presentazioni di oggi proprio a "casa" del team, ovvero al Motor Ranch VR46, dove i ragazzi si allenano insieme agli altri compagni della VR46 Riders Academy.

Come detto, a livello di formazione ci sono due meritate conferme, quelle di Luca Marini in Moto2 e di Celestino Vietti Ramus in Moto3. Le novità invece sono Marco Bezzecchi ed Andrea Migno, anche se per il pilota della classe entrante si tratta di un ritorno a casa, visto che la sua avventura nel Mondiale era iniziata proprio sotto l'insegna dello Sky Racing Team VR46.

Rinnovate anche le livree, sulle quali quest'anno c'è più spazio per il color argento accanto ai tradizionali nero e blu che hanno sempre caratterizzato la squadra. Novità anche all'interno del box: in Moto2 Sergio Martinez, già telemetrista della squadra, viene promosso a capo tecnico di Marco Bezzecchi, mentre entra nel Team Jairo Carriles, tecnico che affiancherà Luca Marini. In Moto3 confermato Marco Urani con Celestino Vietti Ramus, mentre Danilo Angeli, già capo tecnico in Moto2 nel 2017 e telemetrista in Moto3 nel biennio 2018/2019, guiderà Andrea Migno.

"Come Team Manager di questa famiglia che ogni anno cresce sempre di più, sono orgoglioso di aver contribuito a mettere insieme una squadra di piloti capaci di impressionare, essere veloci, lavorare con costanza e professionalità" ha detto il team manager Pablo Nieto, un'altra importante conferma.

"Ma anche di fare gruppo, scherzare, prendersi in giro e creare un’atmosfera di lavoro familiare e produttiva. Questi sono valori che condividiamo e per cui ci battiamo da sempre. Ripartiremo da qui per affrontare la nuova stagione e dimostrare il nostro reale valore con passione, determinazione, grande spirito di squadra e condivisione".

L'uomo di punta della formazione 2020 sarà senza ombra di dubbio Marini, che sicuramente va inserito nella lista dei candidati alla conquista del titolo iridato della Moto2. Anche se per lottare per il Mondiale dovrà mostrare una maggior costanza rispetto a quanto fatto negli ultimi due anni, nei quali ha alternato lampi di grande velocità a momenti più complicati.

"Questo è sempre un momento speciale per un pilota: la nuova stagione è ormai alle porte, è tempo di tornare in pista e di rimettersi al lavoro. Sarà il terzo anno nel Team per me, il 2019 ha portato con sé molti cambiamenti tecnici, ho cercato di gestirli al meglio e di fare esperienza di tutte le situazioni. L’obiettivo è essere competitivi da subito, costanti e veloci in tutte le condizioni. Un progetto ambizioso che richiederà l’impegno di tutti e per questo sono felice di dividere il box con Marco" ha detto Luca.

A dividere il box con lui ci sarà il nuovo arrivato Marco Bezzecchi, che deve invece riscattare un 2019 avaro di soddisfazioni in sella alla KTM del Team Tech 3. La sua speranza è che il passaggio alla Kalex ed un ambiente più "familiare" gli possano permettere di ritrovare le sensazioni di quando nel 2018 aveva battagliato per il titolo della Moto3.

"Entrare nella famiglia dello Sky Racing Team VR46 è un passo importante per la mia carriera e il mio futuro. Sono davvero felice. È uno dei Team di riferimento della categoria, un gruppo

di lavoro di esperienza e di grandi professionisti, con una nuova moto che mi attende per riuscire a dimostrare il mio reale potenziale" ha detto Marco.

In Moto3 la conferma è quella di Celestino Vietti Ramus, atteso alla definitiva consacrazione dopo aver conquistato il titolo di "Rookie of the Year" ed essere salito sul podio in diverse occasioni, centrando anche la sua prima pole position. Ora manca l'ultimo passetto verso il gradino più alto del podio.

"Il 2019 ha segnato il mio vero debutto nel campionato. A inizio stagione ci eravamo posti degli obiettivi reali, ma allo stesso tempo ambiziosi. Grazie all’impegno e alla determinazione di tutti, li abbiamo centrati e adesso ripartiremo da qui lavorando sodo dalle libere per chiudere il race weekend in crescendo e fare la differenza in gara. Cercheremo di alzare sempre più in alto l’asticella" ha detto Celestino.

"MIG is back". E' lo stesso Andrea Migno ad averlo detto nel video mostrato durante la presentazione. Il suo è un ritorno importante nella formazione di Moto3, dopo due anni passati tra Team Angel Nieto e Bester Capital Dubai. Quest'anno sarà uno dei piloti più esperti della categoria e quindi dovrà provare a far valere questa cosa anche sul campo.

"Sono entusiasta di questo nuovo inizio, non sto più nella pelle. Manca davvero poco al primo test e all’inizio della stagione e il clima nel Team è pazzesco. Abbiamo tantissimo da fare da qui al Qatar, ma l’atmosfera è quella giusta. Voglio fare bene, dare il massimo e onorare questa bella opportunità" ha concluso.

Scorrimento Lista Luca Marini, Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 1 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Marco Bezzecchi, Pablo Nieto, Sky Racing Team VR46 2 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Casco di Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 3 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Casco di Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 4 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Celestino Vietti, Andrea Migno, Pablo Nieto, Sky Racing Team VR46 5 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Celestino Vietti, Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 6 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marin, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Andrea Migno, Pablo Nieto, Sky Racing Team VR46 7 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marin, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Andrea Migno, Pablo Nieto, Sky Racing Team VR46 8 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marin, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 9 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 10 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 11 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 12 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 13 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Celestino Vietti, Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 14 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 15 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Luca Marini, Sky Racing Team VR46 16 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Luca Marini, Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 17 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Celestino Vietti, Sky Racing Team VR46 18 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Moto di Celestino Vietti, Sky Racing Team VR46 19 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Sky Racing Team VR46 20 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Sky Racing Team VR46 21 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 22 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Marco Bezzecchi, Sky Racing Team VR46 23 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Celestino Vietti, Sky Racing Team VR46 24 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Celestino Vietti, Sky Racing Team VR46 25 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 26 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Andrea Migno, Sky Racing Team VR46 27 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46

