Sito Pons: chiesti 24 anni di carcere per presunta frode fiscale

Non è un bel momento per Sito Pons. Stando a quanto fatto trapelare dal quotidiano ABC, il 2 volte campione del mondo di 250cc sarebbe stato accusato per aver frodato il Ministero del Tesoro usando compagne di copertura nei paradisi fiscali, fingendo di vivere all'estero per evitare di pagare le tasse.

Secondo l'accusa, Pons evase il fisco per 2,7 milioni di euro ai tempi del team Pons Racing di MotoGP. In particolare, l'indagine si concentra nel quinquennio 2010-2014.

La richiesta dell'accusa è molto pesante: 24 anni di carcere. Inoltre, come se non bastasse, ecco un'ammenda da oltre 12 milioni di euro e l'obbligo di restituire i 2,7 milioni che si ritiene siano stati frodati al fisco.

I delegati a condurre le indagini su questo caso ritengono che Pons, dal 2010 al 2014, visse a Barcellona nonostante avesse dichiarato di farlo a Monaco e Londra. L'accusa ha detto chiaramente che questo espediente fosse stato adottato "con desiderio di non pagare le tasse in Spagna", da parte dello stesso Pons.