Sam Lowes rinnova con Marc VDS e affiancherà Arbolino nel 2022

La griglia di partenza della Moto2 inizia a delinearsi e il team Marc VDS ha annunciato oggi la propria line-up per la stagione 2022. A schierarsi in griglia di partenza con la Kalex della squadra più vincente della classe intermedia sarà ancora una volta Sam Lowes. Il britannico, che lo scorso anno ha sfiorato il titolo proprio con questo team, proverà l’assalto al mondiale anche la prossima stagione.

L’annuncio arriva nel giorno del compleanno di Lowes, che festeggia con il rinnovo nel team Marc VDS, dopo un 2020 che lo ha visto poi terzo nella classifica generale, dopo tre vittorie, sette podi e tre pole position. L’infortunio al polso ha fermato la sua corsa al titolo, che prosegue quest’anno tra maggiori difficoltà. Attualmente infatti è quinto in campionato, con due vittorie a Losail e un podio a Jerez.

Ma Lowes non sarà solo e condividerà il box con Tony Arbolino, il cui ingaggio era già stato reso noto la scorsa settimana. Il pilota lombardo inizierà così una nuova avventura nel team Marc VDS e i due promettono battaglia.

“Sono molto felice di confermare questo rinnovo con l'Elf Marc VDS Racing Team – afferma Sam Lowes – Voglio ringraziare Marc van der Straten per aver creduto in me. Mi ha dato un'opportunità nel 2020 e ora mi sta dando la possibilità di rimanere dove amo stare. Abbiamo già vissuto una grande avventura insieme e sento di aver migliorato le mie prestazioni facendo parte di questo progetto. C'è una grande atmosfera col mio team e sento che sto migliorando sempre di più. So che l'Elf Marc VDS Racing Team sta facendo di tutto per rendermi più forte e mi sento orgoglioso di rimanere in questa grande squadra e sono fiducioso che potremo avere più successo in futuro. Il mio obiettivo è quello di lottare per il Campionato del Mondo e credo che rimanere con l'Elf Marc VDS Racing Team mi dia la migliore possibilità di raggiungerlo”.

Anche Marc van der Straten, proprietario del team Marc VDS, esprime la propria soddisfazione: “Mi fa un immenso piacere rinnovare il contratto con Sam e continuare a contare sul talento e la dedizione che ha dimostrato fin dal primo giorno in cui è entrato nel nostro team. Avevamo grandi aspettative su di lui e non ci ha delusi. È un grande pilota che è sempre disposto a combattere e a dare il meglio di sé in qualsiasi circostanza e i suoi risultati lo dimostrano. Entrambi vogliamo di più, vogliamo raggiungerlo insieme e sono convinto che ci riusciremo”.