Rossi scherza con Marini: "Gli consiglio di restare in Moto2"

Luca Marini prova ad allungare le mani sul titolo iridato della Moto2. A Barcellona il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha colto la sua terza vittoria stagionale, portando a 20 punti il suo margine nei confronti di Enea Bastianini, ma soprattutto dimostrando una volta di più di essere quello sempre più "sul pezzo" tra i contendenti al titolo.

In Catalogna ha firmato la pole position e poi ha provato ad andare in fuga, anche se Sam Lowes non glielo ha concesso. Anzi, a pochi giri dal termine il britannico era anche riuscito a portargli via la leadership.

"Maro" però non si è arreso ed è rimasto nella sua scia, trovando il varco per sopravanzare nuovamente il portacolori della Marc VDS quando mancavano due giri alla bandiera a scacchi, involandosi verso un successo meritato e pesante, che però a caldo non ha piazzato neppure sul suo podio personale.

"Se questa è la mia vittoria più bella? Non è neanche sul podio , mi sarebbe piaciuto andare via. È certamente una vittoria importantissima, ma avrei potuto fare di meglio" ha detto il leader della classifica iridata.

Poi, analizzando la sua prestazione con più calma, ha aggiunto: "Una bellissima gara e un gran weekend dove, grazie a tutto il Team, siamo riusciti a lavorare sui dettagli. L’obiettivo era essere veloci ma allo stesso tempo salvare la gomma posteriore".

"Sono partito bene, ho cercato di fare il mio ritmo e quando Sam mi ha superato stavo facendo davvero fatica. Ho aspettato, ho capito che anche lui era al limite e gli ultimi giri ci ho provato" ha concluso.

Sul suo successo ha scherzato anche il fratello maggiore Valentino Rossi: "Tanti complimenti davvero a Luca, spero che non trovi un posto in MotoGP per il 2021, perché altrimenti sarà un altro pilota difficile da battere (ride). Quindi come fratello maggiore gli consiglio di rimanere in Moto2. Scherzi a parte, sono molto contento per lui, se la gioca per il Mondiale, è molto in forma" ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

Il "Dottore" però non sembra essere d'accordo sulla valutazione che Marini ha fatto del suo trionfo, perché la reputa l'affermazione più bella di Luca: "Luca è stato impressionante in gara, ma in generale è stato impressionante in tutto il weekend. Mi ha veramente colpito per come ha guidato la moto, è una macchina, non commette errori. Il suo stile è perfetto, direi poetico, dolce e con traiettorie perfette, nessuna sbavatura. Penso sia la sua vittoria più bella".