Pirelli conferma che fornirà gli pneumatici a Moto2 e Moto3

Pirelli ha confermato giovedì pomeriggio la notizia che Motorsport.com aveva riportato nelle scorse settimane. Il marchio italiano sarà il nuovo fornitore di pneumatici delle categorie propedeutiche alla MotoGP, Moto2 e Moto3, in sostituzione di Dunlop, che ha ricoperto questo ruolo per oltre un decennio.

Il marchio italiano ha confermato in un comunicato che sarà il fornitore esclusivo di pneumatici dal 2024 alla stagione 2026, entrambi gli anni compresi. In questo modo, aumenterà la sua presenza nel motociclismo, dato che anche il Campionato Mondiale Superbike utilizza pneumatici Pirelli, più precisamente quelli della gamma "Diablo". Ma l'accordo va oltre.

Pirelli avrà anche una presenza fondamentale nel programma "Road to MotoGP", che comprende tutte le categorie promozionali sotto l'egida di Dorna, il promotore del Campionato del Mondo MotoGP, e della FIM, la Fédération Internationale de Motocyclisme.

Pneumatici Pirelli Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pirelli sarà il fornitore ufficiale e unico della FIM JuniorGP (l'ex Campionato spagnolo di velocità), dell'Asia Talent Cup, della Northern Talent Cup e della Red Bull Rookies Cup. I due campionati entreranno così a far parte della FIM MiniGP World Series.

Aldo Nicotera, Senior Vice Presidente e Head of Motorcycling di Pirelli, ha accolto con favore l'accordo: "Siamo orgogliosi che Dorna ci abbia scelto come nuovo fornitore di pneumatici per la Moto2 e la Moto3 per le prossime tre stagioni. Questo è un ulteriore riconoscimento della nostra autorità nel motorsport e anche un chiaro segno di apprezzamento per il lavoro che abbiamo svolto nel Mondiale Superbike negli ultimi 20 anni".

"Con questo nuovo accordo di fornitura, accompagneremo le giovani promesse del motociclismo, dai primi passi in questo sport fino alle massime competizioni, WorldSBK e MotoGP. E, fedeli alla filosofia che ci contraddistingue da anni, lo faremo continuando a fornire prodotti di alta gamma, comunemente disponibili sul mercato e acquistabili da tutti i motociclisti".

Carlos Ezpeleta, Direttore Sportivo di Dorna Sports, ha inoltre commentato: "Siamo molto felici di accogliere Pirelli nel paddock come fornitore unico di pneumatici per la Moto2 e la Moto3. Questi campionati sono il miglior esempio nel motorsport come terreno fertile per i talenti e si distinguono anche come competizioni di alto livello, sia in termini di valore sportivo che commerciale. Siamo quindi molto contenti di aver riscontrato un alto livello di interesse da parte di Pirelli e di aver raggiunto questo accordo. L'ingresso di un nuovo partner sottolinea anche i forti legami e le relazioni del nostro sport con l'industria, e non vediamo l'ora di lavorare con Pirelli su vari aspetti come le prestazioni, la sicurezza stradale e, naturalmente, la sostenibilità", ha concluso.