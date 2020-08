Paura per Syahrin: bandiera rossa in Moto2

Attimi di paura al quarto giro della gara del Red Bull Ring della Moto2, con un terribile incidente che ha portato all'esposizione della bandiera rossa.

Enea Bastianini era in quinta posizione quando è incappato in un highside all'uscita della curva 1 e la sua Kalex è rimasta in mezzo alla pista mentre le altre moto sfilavano. Purtroppo, Hafizh Syahrin non ha potuto fare nulla per evitarla essendo nella scia di Jake Dixon e l'ha centrata in pieno, venendo sbalzato con violenza dalla sua Speed Up.

Immediata l'esposizione della bandiera rossa per permettere di soccorere il pilota malese, che è stato portato via in ambulanza. La buona notizia però è stata data dalla Dorna, che ha immediatamente rassicurato sul fatto che tutti i piloti coinvolti sono coscienti (per evitare Syahrin è caduto anche Edgar Pons, che era passato sopra alla ruota di Bastianini).

Ma sono tanti i piloti che sono stati fortunati ad evitare le moto dei due piloti coinvolti nell'incidente, perché dopo l'impatto i detriti si sono sparpagliati per tutta la pista, ma tutti sono stati bravissimi anche ad evitare Syahrin, che era rimasto dolorante al suolo dopo il suo volo. In particolare è stato fortunato Dominique Aegerter, perché la forcella della moto del malese gli è passata veramente ad un soffio.

Ora si aspettano aggiornamenti sulle condizioni di Syahrin, anche se le prime informazioni date dal team manager Gino Borsoi sono state rassicuranti, perché ha spiegato che Hafizh è sempre stato cosciente ed ha parlato con i medici. Ora è al Centro Medico, dove verrà sottoposto ad esami per verificare eventuali fratture a femore e bacino.

Per quanto riguarda la gara, non appena sarà pulita la pista da tutti i liquidi persi dalle moto, ripartirà sulla distanza di 13 giri.

Guarda il Gran Premio myWorld d’Austria live su DAZN. Attiva ora