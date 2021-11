Nella entry list 2022 di Moto2 e Moto3 sono confermati 30 piloti

Come ogni anno, al termine della stagione la FIM diffonde la entry list dell’anno successivo. Se per quanto riguarda la MotoGP non ci sono grandi cambi al vertice, nelle classi minori la situazione è ben diversa. Il campione Moto2 in carica Remy Gardner passa alla classe regina, così come il fenomeno Pedro Acosta viene promosso nella classe intermedia.

Sia Moto2 sia Moto3 sono “orfane” di campione del mondo, ma sicuramente la battaglia per i successori di Gardner e Acosta rispettivamente sarà senza sconti. Tra conferme e debutti, la classe cadetta e quella di mezzo sono pronte a scendere in pista, con 30 piloti confermati su ciascuna griglia di partenza.

Moto3

Per quanto riguarda la Moto3, senza Pedro Acosta passato in Moto2, è ora Dennis Foggia il grande favorito per il 2022, confermato con il team Leopard anche nel 2022. La lotta sarà serrata, dovrà vedersela con i veterani della categoria, ma anche con i nuovi arrembanti piloti. La stagione che si è conclusa domenica ci ha regalato grandi protagonisti che ritroveremo anche l’anno prossimo, come Jaume Masia (affiancato da Daniel Holgado nel team Ajo), Sergio Garcia, Deniz Oncu.

Ma ci sarà anche tanta Italia sulla griglia di partenza del 2022. Con Dennis Foggia, ecco Andrea Migno, confermato con il team Snipers anche per il prossimo anno. L’ormai veterano della Moto3 condividerà il box con Alberto Surra, che abbiamo già visto in azione nel 2021, ma che vedremo a pieno regime la prossima stagione. Il team Esponsorama Racing (che lascia la MotoGP ma continua in Moto3) si tinge tricolore e avrà nel box i due esordienti come titolari Elia Bartolini e Matteo Bertelle. Confermati anche Riccardo Rossi e Stefano Nepa, e si avranno così ben sette italiani in griglia.

N° PILOTA NAZIONE TEAM MOTO 5 Jaume Masia Spagna Red Bull KTM Ajo KTM 6 Ryusei Yamanaka Giappone MT Helmets - MSI KTM 7 Dennis Foggia Italia Leopard Racing Honda 10 Diego Moreira Brasile MT Helmets - MSI KTM 11 Sergio Garcia Spagna Aspar Team (Moto3) GasGas 16 Andrea Migno Italia Rivacold Snipers Team Honda 17 John McPhee Gran Bretagna Sterilgarda Husqvarna Max Husqvarna 18 Matteo Bertelle Italia Avintia Esponsorama Moto3 KTM 20 Lorenzo Fellon Francia SIC58 Squadra Corse Honda 23 Elia Bartolini Italia Avintia Esponsorama Moto3 KTM 24 Tatsuki Suzuki Giappone Leopard Racing Honda 26 Scott Ogden Gran Bretagna Visiontrack Racing Team Honda 27 Kaito Toba Giappone CIP Green Power KTM 28 Izan Guevara Spagna Aspar Team (Moto3) GasGas 31 Adrian Fernandez Spagna Red Bull KTM Tech 3 KTM 38 David Salvador Spagna BOE SKX KTM 43 Xavier Artigas Spagna CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 44 David Munoz Spagna BOE SKX KTM 48 Ivan Ortola Spagna Team MTA KTM 53 Deniz Oncu Turchia Red Bull KTM Tech 3 KTM 54 Riccardo Rossi Italia SIC58 Squadra Corse Honda 64 Mario Suryo Aji Indonesia Honda Team Asia Honda 66 Joel Kelso Australia CIP Green Power KTM 67 Alberto Surra Italia Rivacold Snipers Team Honda 70 Joshua Whatley Gran Bretagna Visiontrack Racing Team Honda 71 Ayumu Sasaki Giappone Sterilgarda Husqvarna Max Husqvarna 72 Taiyo Furusato Giappone Honda Team Asia Honda 82 Stefano Nepa Italia Team MTA KTM 96 Daniel Holgado Spagna Red Bull KTM Ajo KTM 99 Carlos Tatay Spagna CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO

Moto2

30 piloti in griglia anche per la Moto2, che perde Gardner, ma si arricchisce della presenza di Pedro Acosta. Il campione Moto3 in carica passa alla classe intermedia e userà il numero 51 al posto del 37 utilizzato lo scorso anno ma già “occupato” da Augusto Fernandez in Moto2. Nella curiosità di sapere se lo spagnolo riuscirà a stupire nella classe di mezzo come ha fatto nel 2021 in Moto3, non mancano i protagonisti in questa entry list.

Anche in Moto2 c’è tanta Italia, son ben sette i piloti tricolore che andranno a schierarsi sulla griglia. Primo tra tutti Romano Fenati, grande protagonista in Moto3 e promosso (di nuovo) nella classe intermedia con il team SpeedUp. Insieme al pilota di Ascoli fa il salto anche Niccolò Antonelli, che esordirà in sella alla Kalex del VR46 Racing Team. Entrambi manterranno il loro numero. Ritroveremo poi i confermati Alessandro Zaccone, Tony Arbolino, Simone Corsi, Lorenzo Dalla Porta e Celestino Vietti, quest’ultimo compagno di squadra di Antonelli nel team di Valentino Rossi, che, come in MotoGP, ancora non conferma la presenza di Aramco.