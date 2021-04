MV Agusta: Marcon out per COVID, a Portimao c'è Miquel Pons

A seguito della caduta durante il primo round di stagione, che ha visto Simone Corsi vittima di un infortunio al polso sinistro, il sostituto designato, Tommaso Marcon, ha preso parte alla seconda gara tenutasi in Qatar.

L’opportunità è stata presa dal giovane pilota veneto come un ottimo allenamento in vista della sua prima gara come wild card a Jerez con il team MV Agusta Forward Racing. Purtroppo però, al suo rientro in Italia, Marcon è risultato positivo al test PCR, senza aver sviluppato fortunatamente alcuna sintomatologia grave se non un leggero stato influenzale.

Il team MV Agusta Forward Racing è stato quindi costretto a trovare un ulteriore sostituto per la terza sfida del 2021, riscontrando questa figura nel giovane Miquel Pons: nato il 1° agosto 1997 a Palma de Mallorca, Miquel ha dato il via alla sua carriera sulle due ruote all’età di 6 anni nel campionato motocross delle Baleari.

Il pilota maiorchino è stato per 4 volte vice-campione in Supersport in ESBK, dove ha gareggiato dal 2016 al 2019, oltre che aver preso parte ad alcune gare nel CEV Moto2 ed in WorldSSP. Pons è da quest’anno impegnato nel campionato del mondo MotoE con il team LCR.

Tutto il team MV Agusta Forward Racing augura a Tommaso di rimettersi presto e da il proprio in bocca al lupo a Miquel per la sua prima esperienza nel Campionato del Mondo Moto2 in sella alla MV Agusta F2.