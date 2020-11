Moto2, Valencia: Manzi regala la pole a MV Agusta dopo 44 anni!

MV Agusta torna davanti a tutti e lo fa in grande stile, al Gran Premio della Comunitat Valenciana, grazie alla strepitosa pole ottenuta questo pomeriggio da un Stefano Manzi in stato di grazia.

Manzi ha fermato il cronometro in 1'34"418 sfruttando molto bene l'ultimo tentativo a sua disposizione. Oltre alla pole, Stefano ha firmato anche il nuovo record della pista per quanto riguarda la classe di mezzo del Motomondiale.

MV Agusta può festeggiare con merito, perché questa pole arriva a 44 anni dall'ultima colta da Giacomo Agostini nel 1976 a Le Mans quando corse in 350. Manzi ha battuto e beffato Hector Garzo, che sembrava ormai certo di poter portare a casa la partenza al palo.

Alla fine i due sono stati divisi da appena 13 millesimi di secondo che hanno portato l'accoppiata pilota-moto azzurra davanti a tutti. Dietro lo spagnolo ecco altri due piloti italiani, che di fatto completano l'ottima giornata per i nostri colori.

Terza posizione per un Marco Bezzecchi che era arrivato alle qualifiche di questo pomeriggio senza aver mai simulato la qualifica. Il risultato, però, è stato soddisfacente e, di fatto, è il migliore in griglia dei piloti che ancora possono ambire al titolo iridato.

Dietro il primo pilota del team Sky VR46 troviamo la prima Speed Up - l'unica in Top 10, quella di Fabio Di Giannantonio. 30 i mllesimi che lo hanno separato dal tempo di Bezzecchi, sfiorando così la prima fila.

La Top 5 è stata completata da Jorge Martin, bravo a qualificarsi per la Q2 e a precedere Marcos Ramirez. Lo spagnolo ha così completato la seconda fila davanti al tedesco Marcel Schrotter, che in questo fine settimana è apparso più veloce e incisivo rispetto alle uscite precedenti.

Lorenzo Baldassarri ha colto l'ottavo tempo in extremis, proprio nell'ultimo tentativo a sua disposizione, facendo meglio di pochi millesimi rispetto alla prima NTS, quella di Bo Bendsneyder, e alla Kalex di Luca Marini. Il pilota del team Sky VR36 ha completato la Top 10 davanti alla seconda MV Agusta, quella di Simone Corsi.

Il leader del Mondiale Enea Bastianini non è andato oltre una 12esima posizione incolore. E' altresì vero che il suo distacco dal primo è di 4 decimi, dunque un divario non certo di grande entità. In più potrà cercare la rimonta, avendo messo in mostra nelle libere un passo convincente.

Sam Lowes è riuscito a prendere parte alla Q2 dopo il brutto volo nelle Libere 3 di questa mattina, ma il polso dolorante non gli ha permesso di andare oltre la 18esima piazza. Il pilota del team Marc VDS ha fatto di tutto per migliorare la sua situazione in griglia, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi.

Per quanto riguarda gli altri italiani, troviamo Nicolò Bulega in 14esima piazza. 21esima posizione per Lorenzo Dalla Porta.