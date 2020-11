Moto2, Valencia, Libere 3: Bez al top. Lowes KO senza frattura?

Marco Bezzecchi continua a essere il pilota di riferimento della Moto2 sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia, sede del Gran Premio della Comunitat Valenciana del Motomondiale.

Il pilota del team Sky VR46 ha fermato il cronometro in 1'34"698, ossia il miglior riferimento del terzo e ultimo torno di prove libere della classe di mezzo del Motomondiale. Marco, dopo aver vinto domenica scorsa, prenota la possibilità di giocarsi la vittoria anche in questo weekend.

Ma la vera notizia di questo turno di prove libere è la caduta di Sam Lowes avvenuta in Curva 9. Il pilota del team Marc VDS ha mostrato per tutto il turno un passo gara degno per essere considerato come uno dei favoriti alla vittoria, ma, a pochi minuti dalla fine, è stato disarcionato dalla sua Kalex.

La caduta non è parsa grave, ma in un secondo momento è stato possibile notare come la moto, una volta atterrata, abbia colpito Sam, il quale si è poi alzato tenendosi il polso. Sam è stato portato al Centro Medico per i primi accertamenti. Dopo qualche momento di paura - si temeva che il suo polso fosse rotto - i medici hanno dato buone notizie sul suo stato di salute.

In questo modo, con Lowes in pista nel pomeriggio, proseguirà senza intoppi la lotta per il titolo iridato che vede Sam inseguire il leader del Mondiale Enea Bastianini, che ha 6 lunghezze di vantaggio proprio su di lui. Una nota positiva, considerando anche il suo passo gara che è parso molto competitivo così come quello di Bezzecchi e Bastianini.

Tornando alla classifica, in seconda posizione troviamo Hector Garzo, il quale si conferma in grande spolvero sulla pista valenciana. Bene anche Marco Ramirez, terzo, davanti al secondo degli italiani: Fabio Di Giannantonio sulla prima Speed Up e Sam Lowes che completa la Top 5.

Bo Bendsneyder con la prima NTS si riaffaccia nelle posizioni di vertice con il sesto tempo davanti a un Nicolò Bulega molto bravo. Il pilota del team Gresini ha preceduto Marcel Schrotter e la prima MV Agusta, quella di Stefano Manzi. Joe Roberts è caduto nelle battute finali della sessione, ma è riuscito comunque a qualificarsi direttamente per la Q2 chiudendo al decimo posto.

Il leader del Mondiale Enea Bastianini ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per riuscire a entrare direttamente in Q2. Lo ha fatto proprio all'ultimo passaggio, sfruttando il buon riferimento datogli involontariamente da Marcel Schrotter. Il pilota del team Italtrans ha avuto problemi solo sul giro secco, perché sul passo ha mostrato di essere vicino ai migliori, forse più lento di pochi centesimi.

In Q2 vanno direttamente anche Xavi Vierge, Lorenzo Baldassarri e Remy Gardner. Quest'ultimo ha spodestato piloti del calibro di Aron Canet, Luca Marini - uno dei tre principali pretendenti al titolo - e Jorge Navarro. Va detto però che i primi 14 della classifica sono racchiusi in meno di 3 decimi. Una classifica compatta che preannuncia qualifiche serrate e una gara emozionante.

Per quanto riguarda gli altri italiani, troviamo Simone Corsi in 22esima posizione con la seconda MV Agusta, mentre Lorenzo Dalla Porta è 23esimo e autore di una scivolata innocua a fine turno. Finito a terra alla Curva 4 anche Jorge Martin, il quale dovrà fare la Q1 per via del 19esimo tempo ottenuto in questa sessione.