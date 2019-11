Moto2, Valencia, Libere 3: ancora Binder davanti a tutti

Il sabato della Moto2 si apre sotto al sole, ma con temperature relativamente basse. I piloti sono scesi in pista per l’ultima sessione valida per entrare direttamente al Q2 nelle qualifiche di oggi ed al comando troviamo ancora una volta Brad Binder. Il sudafricano vola anche nel terzo turno di libere e ferma il cronometro sull’1’34”463.

Alle spalle del pilota KTM si piazza Fabio Di Giannatonio, secondo a poco più di due decimi dalla vetta. Il romano continua ad avere un buon weekend ed è uno dei candidati per la pole position nelle qualifiche odierne. Il terzo crono appartiene ad Augusto Fernandez, che paga 234 millesimi da Binder.

Thomas Luthi risale la china nel sabato mattina di Valencia e si porta in quarta posizione, davanti a Stefano Manzi. L’italiano, che aveva comandato il primo turno nella giornata di ieri, non va oltre il quinto crono e accusa 3 decimi dal leader. Dietro di lui troviamo Sam Lowes, che il venerdì era tra i primi e questa mattina resta in sesta posizione.

Jorge Martin precede un trio spagnolo in con il settimo tempo, seguito da Jorge Navarro, ottavo. Alex Marquez, che nelle prime due sessioni sembrava più in difficoltà, chiude il terzo turno in nona posizione, mentre ai margini della top 10 troviamo Mattia Pasini, decimo.

Con i primi dieci, entrano direttamente al Q2 i seguenti piloti: Xavi Vierge, 11esimo, e Remy Gardner, 12esimo, insieme a Luca Marini ed Andrea Locatelli, 13esimo e 14esimo rispettivamente. Per un millesimo resta fuori Tetsuta Nagashima, 15esimo.